Jonathan Majors è stato dichiarato colpevole. Kang non sarà più nel MCU

Rischia un anno di carcere.

Maggiori, depressi

Annunciato nel Ant-Man e Wasp: Ossessione Quantistica Come Grande cattivo Per l’attuale fase del Marvel Cinematic Universe, Jonathan Majors, 34 anni, Non lavorerai più per la Marvel (Presumibilmente alla Disney) dopo il suo annuncio Colpevole di due dei quattro capi d’accusa Di cui è stato accusato.

Durante il processo, che è continuato Due settimaneLa giuria ha potuto ascoltare le dichiarazioni sia di Majors che della sua allora compagna, Grace Jabbar (30 anni), che ha incontrato appositamente sul luogo delle riprese. Ant-Man e Wasp: Ossessione Quantistica Dove ha lavorato come coreografa.

Secondo Jaber. Afferrò il telefono di Majors Dopo aver visto un messaggio di testo di un’altra donna, Majors ha risposto provandoci Si sta riprendendo fortemente Il tuo dispositivo. Mentre ciò accadeva, ha sentito un “forte colpo” sulla testa che ha causato ciò Lividi, gonfiore e dolore significativo. Ecco perché l’attore Loki Anche Credo III È stato annunciato Colpevole di reati minori, accuse di molestie e aggressionima anche È stato assolto da altre due accuse Aggressione intenzionale di terzo grado e molestie aggravate di secondo grado.

“La giuria chiaramente non ha creduto al resoconto di Grace Jabbari su ciò che è accaduto nel SUV perché ha scoperto che il signor Majors Non ha causato intenzionalmente alcun danno. Ne siamo grati. Tuttavia, siamo delusi dal fatto che, nonostante l’incredulità della signora Al-Jabbari, la giuria abbia ritenuto che il signor Majors avesse agito a capofitto Mentre lo attaccavo.”

Da parte sua, l’autista dell’auto quella notte ha anche ammesso che Majors “non stava facendo nulla” ad Al-Jabbari nell’auto, e che quando il traduttore ha cercato di scendere dall’auto, stava “cercando di farla salire”. .” lo ricordo [Majors] “L’ha spinta di nuovo in macchina per liberarsi di lei.” È stato allora che si sono verificate le ferite.

Tuttavia, questa è stata solo l’ultima di una serie di discussioni che hanno avuto luogo Risalgono addirittura a due anni faquando l’ex coppia iniziò la loro tumultuosa storia d’amore, dove, secondo il pubblico ministero Kelly Galloway, Majors Manipolare e controllare Con Al-Jabbari durante tutta la loro relazione. In una registrazione audio riprodotta per la giuria, Majors ha detto ad Al-Jabbari che doveva comportarsi come Coretta Scott King e Michelle Obama perché è un “grande uomo” che “sta facendo grandi cose, non solo per me, ma per la mia cultura. ” E il mondo.

Lui La sentenza definitiva sarà pronunciata il 6 febbraiodove l’attore rischia fino a un anno di prigione, anche se probabilmente sarà condannato alla libertà vigilata.

Dove sarebbe apparso Majors nei panni di Kang?

Vendicatori: dinastia Kang

E con i problemi che ha avuto la sua interpretazione, con il processo a Jonathan Majors che è poco più che un tocco finale, non vedremo il primo dei due film che segneranno la conclusione della Fase 6 della Marvel in cui un gruppo di supereroi essere nuovamente completamente (o quasi) formati. 1 maggio 2026appena un anno dopo la data originaria.

Questa volta sì, il film servirà da Picco multifase Dalla Marvel. Naturalmente le sorprese sono prevedibili e in studio ci hanno lasciato le briciole nelle produzioni di cui godiamo adesso, come in Meraviglie E i titoli di coda, ma per quelli dovremo aspettare 7 maggio 2027 Per scoprirli tutti.

Per essere sempre aggiornati sulle ultime tecnologie, Iscriviti al canale Andro4all ufficiale e approvato su WhatsApp.