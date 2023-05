Jonathan Rach: “Voglio restare al Penarol fino alla fine dell’anno”

ESPN. comLettura: due minuti.

Jonathan Rach e la voglia di continuare al Peñarol fino alla fine del 2023. 1950foto.com

Jonathan Rach, il difensore in prestito al Penarol fino a metà anno, ha parlato del suo futuro, dichiarando di voler giocare al Carbonero per tutta la stagione 2023.. Anche il difensore Value ha vinto il torneo inaugurale Ha commentato la presenza della squadra nel sesto gruppo di CONMEBOL Sudamerica.

Rac ha dichiarato in una conferenza stampa dopo aver vinto l’inaugurazione: “Sono molto felice. Per me giocare a Peñarol è già un sogno, ed essere incoronato con un titolo è un grande piacere per me e la mia famiglia, di cui sono molto orgoglioso .”

“Le chiavi? Bel calcio. Penso che siamo stati la migliore squadra del torneo. Anche in difesa siamo stati i migliori. Dobbiamo andare avanti, c’è ancora strada”, ha detto il 29enne difensore, ex calciatore Miramar Misiones e Montevideo City Turki, troppo tempo per tagliarla”.

E il giocatore ha sottolineato che “nella classifica annuale abbiamo una differenza importante, ma i concorrenti continueranno a cercare di raggiungerci, quindi dobbiamo continuare sulla stessa strada”.

Peñarol ha aggiunto 33 punti in 14 partite iniziali, con una distanza di 7 con Nacional, il suo più vicino inseguitore. Sabato, Mania affronterà Wanderers a partire dalle 15:30 allo stadio Campione del Siglo nell’ultima partita del torneo, una competizione in cui Racques ha giocato nove partite.

Il difensore è arrivato al Mania a metà dello scorso anno, in prestito da Xolos de Tijuana fino al 30 giugno. Tuttavia, Rak ha detto del suo futuro: “Questo maggio si saprà se continuerò o me ne andrò. Voglio restare fino alla fine dell’anno, spero che accada“.

Infine, il difensore ha parlato anche della presenza di Peñarol nella CONMEBOL Sudamericana, torneo in cui la squadra uruguaiana ha perso solo al primo turno: ha perso all’esordio 4-1 contro l’América Mineiro in Brasile, e ha perso 2-0 in casa. Contro Millonarios e la scorsa settimana sono stati battuti 4-1 da Defensa y Justicia in Argentina.

“Abbiamo gareggiato ma non ci ha dato le nazionali, cosa che ha fatto in casa. Dobbiamo lavorare anche nelle tre partite rimanenti, dobbiamo ribaltare la situazione, non abbiamo un domani”, ha detto il calciatore di Orengro. La squadra giocherà di nuovo per la competizione internazionale martedì 23 maggio, in visita a Millonarios in Colombia, giocherà le sue ultime due date casalinghe allo stadio Campeón del Siglo: il 6 giugno contro Defensa y Justicia e il 29 giugno contro l’América.