Jonathan Restrepo cercherà la sua organizzazione per il Giro di Italia in tournée in Grecia – Mundo Ciclistico Magazine

Cavaliere colombiano Daniel Philippe MartinezFinora ha aggiunto alcuni buoni spettacoli nel 2022 e ha fornito una conferenza stampa virtuale per parlarne Momento stellare Vivere nell’ordine di Enios GranatieriOttima presentazione a Liegi-Boston-Liegi E il suo prossimo prodotto Giro di Francia.

“L’obiettivo della squadra è quello di dominare nuovamente il ciclismo. Siamo in viaggio e purtroppo continuiamo a presumere che stiamo bene L’incidente di Egan, Abbiamo perso il record chiave per questa stagione e speriamo che si riprenda bene e torni presto in campo”, ha detto Martinez.

Daniel Philippe Martinez sul palco per il Tour dei Paesi Baschi 2022. (Foto © Ineos Grenadiers)

Corridoio Gundinamarka, questo Ieri ha festeggiato il suo 26esimo compleannoContinua a qualificarsi per essere uno dei suoi team leader nelle partite più importanti del resto di questa stagione.

Tutto indica che il pilota colombiano sarà il capitano della squadra britannica Giro della Svizzera Tenuto dal 12 al 19 giugno e dove Martinez Avrà l’opportunità di lottare per il titolo vinto dalla sua squadra l’anno scorso Riccardo Carbus.

Sette corridori Ineos che partecipano alla Liegi-Bastogne-Liegi 2022. (Foto © Ineos Grenadiers)

“In questi giorni viviamo molto tranquillamenteApprofittate di queste giornate in quota per prepararvi Tour della Svizzera e Tour de France. Con quello che abbiamo fatto nelle classiche, la squadra di quest’anno è molto ben progettata “, ha aggiunto Beetle.

Allo stesso modo, Martinez ha notato il suo momento stellare e le chiavi del successo. “Scommette sui giovani piloti. Continuiamo ad allenarci allo stesso modo, ma con i tanti anni di esperienza che si acquisiscono Non devi solo allenarti fisicamente, ma anche lavorare sulla testaPenso che la spiritualità sia uno dei fondamenti in questo”, ha concluso il pilota colombiano.