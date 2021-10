Jonathan Secrist ripete il primo 9b d’Italia ‘Lapsu’

Jonathan Seacrist ‘S eseguita di nuovo per la terza volta Diminuire Sopra Antono. Questa è la via 9b aperta in Italia, e un progetto che l’americano ha lasciato con buone intenzioni nel marzo 2020, l’inizio dell’epidemia di Covit-19 e l’isolamento lo hanno costretto a lasciare il Paese in fretta e furia.

Descrive il processo sui suoi social network come:

Ho provato per la prima volta questo modo meraviglioso all’inizio di marzo 2020. Dopo una settimana o poco più nel nord Italia, siamo partiti di fretta, in gran parte insicuri, impreparati all’arrivo… Sono passati velocemente 18 mesi e finalmente siamo tornati in questo punto di riferimento storico. La scuola è una gemma nascosta. Sembra molto importante per me e Shina tornare a Kunio e fare tutto il possibile per completare il viaggio che abbiamo iniziato prima. Negli ultimi due giorni, sono felice di dire che entrambi siamo stati legati ai nostri progetti dall’anno scorso! Shina è un Super Heart 7c + Call ufficio di presidenza Sono su questa incredibile nota di opposizione Fallimento 9a+/b.

Per quanto riguarda la laurea Jonathan Seacrist Dice che ha deciso di non indossare le ginocchiere sul viso Fallimento Quindi è stato in grado di farlo nello stile originale che ha guidato Stefano Kisolfi 9b dovrebbe essere proposto. “In questo modo, Penso che la strada sia sotto i 9b”, sottolinea sulla sua scorecard 8a.nu, dove lo aggiunge “All’inizio pensavo fosse facile, ma quando ci sono arrivato molto nuovo a volte sono caduto nel boulder finale e questo ha cambiato il mio modo di pensare.”.

Fallimento È un’estensione della celebrità Ragazza, Primo 8c+ in Italia, lavoro Severino Scosa Nel 1993. Stefano Kisolfi La prima salita è avvenuta nel novembre 2015, proponendo il primo grado 9b per la via italiana. Adam Ondra Ha eseguito la prima iterazione della pista nella primavera del 2017 – anche lui non indossava ginocchiere – e ha confermato la qualità. I dubbi sul 9b sono arrivati ​​con una seconda recensione Marcello Bombardi, che lo ha fatto lo scorso maggio – lo ha fatto con le ginocchiere – e ha proposto di ridurlo a 9a+.

Sala 9b di Jonathan Seacrist

Jonathan Seacrist Importo con Fallimento Il tuo quaderno Stanza 9b. Il 36enne americano ha fatto di nuovo il suo debutto amore jumbo Nel 2018 Clark Mountain e ha mantenuto il livello pianta di Shiva A Villanueva del Rosario nel 2019. Dopo il 2020 è rimasto solo con molti Primi carichi fino a 9a+/b Negli Stati Uniti è tornato ai massimi nel 2021: si è ripetuto a maggio. Collana Bruviana Il Bob Tyre Cave è ora omologato in Italia.