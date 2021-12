Jonathan Taylor può vincere il premio come miglior giocatore?

Sfortunatamente per i Colts all-star, il running back non è una posizione vincente di routine, con i quarterback che vincono di fila.

Indianapolis – Pass Indianapolis Colts, Jonathan Taylor, iniziato a sinistra, ha visto due difensori Patrioti del New England, tagliare a destra prima del decollo. Taylor, a un certo punto durante il girone retrocessione che ha concluso la vittoria di sabato scorso, ha guardato i difensori nel modo in cui dovrebbe guardare al resto dei candidati per un premio. Giocatore più prezioso della NFL.

Questo perché, in un’epoca in cui i quarterback controllavano abitualmente la gara, Taylor Prova a scappare con il premio.

Jonathan Taylor guida la lega in yard veloci, touchdown veloci e touchdown completi. Getty Images

“Cosa stai facendo ora in? NFL, non c’è assolutamente alcun dubbio che sia Giocatore più prezioso‘Rilevato da pony Dario Leonardo.

purtroppo Taylor e il pony, il mediatore non è una posizione vincente di routine Giocatore più prezioso. Questo onore va di solito ai quarterback, che ne hanno vinti otto di fila e 12 negli ultimi 14 Adrian Peterson Nel 2012 è stato l’ultimo a vincere il premio senza essere il centrocampista.

Taylor guida NFL in una serie di categorie, tra cui yard su trattino (1518), touchdown veloci (17) e touchdown totali (19) in questa stagione. Gli ultimi tre concorrenti per ottenere la distinzione –Petersone Tomlinson ladino S Sean AlexanderCorri per almeno 1.800 iarde.

Taylor Dovrà fare una media di quasi 100 yard nelle ultime tre partite di pony –contro il Arizona Cardinals, Las Vegas Raiders S Jacksonville Jaguars– Per raggiungere questo punteggio, avrai il vantaggio di una corrispondenza aggiuntiva che gli altri non avevano.

Non sarebbe sorprendente se fosse stato superato mentre correva per almeno 100 yard in cinque delle sue ultime sei partite.

“L’ho detto Giocatore più prezioso Da sei settimane ormai”, ha detto l’analista NFL a ESPNDan Orlovsky, circa Taylor. “Cento yard a partita, 5,5 yard da portare. Ha più touchdown delle partite che gioca. Tutti sanno che prenderà la palla. Tutti puntano a [el corredor de los Tennessee Titans] Derek Henry l’anno scorso. Bene, nessun quarterback lancerà 48 passaggi da touchdown quest’anno. penso che Jonathan Taylor è JMV“.

Orlovsky maschio Henry Perché nel 2020, corridoio titani Ha corso per 2.027 yard, il che è un po’ complicato, ma non ha ottenuto un voto. quarterback Aaron Rodgerschi ha vinto il premio, Josh Allen S Patrick Mahomes, monopolizzava tutto.

Probabilità di vincere il giocatore più importante della NFL 2021 posizione giocatore Linea QB Aaron Rodgers +150 QB Tom Brady +180 RB Jonathan Taylor +800 QB Patrick Mahomes +1000 QB Matteo Stafford +1200 QB Josh Allen +2500 * Per gentile concessione di Caesars Sportsbook

La più grande competizione Taylor A quanto pare per il premio Rodgers, quarterback da pirati della baia di Tampa, Tom Brady, S Mahomes.

Cosa ha reso la campagna così impressionante Taylor è che ha raggiunto questi numeri con la consapevolezza dell’opposizione che pony Ti daranno l’ovale.

Taylor timbro vittoria pony In giro Nuova Gran Bretagna Nella settimana 15 con questa fuga di 67 yard negli ultimi minuti, quando patrioti Hanno riempito la scatola per cercare di fermarlo. Taylor Un totale di 170 yard di streaming vs. Nuova Gran Bretagna.

“C’erano circa 11 uomini [en la caja]’, ricorda il centrocampista Carson Wentz. “Tutti nell’edificio sapevano che avremmo lanciato la palla. Abbiamo il miglior giocatore del campionato, due ragazzi hanno mancato il gap; è solo GT Essendo GT. Prendilo fino in fondo e nessuno lo raggiungerà”.

È probabile che il successo della squadra abbia un impatto qui. Tredici degli ultimi 16 sono stati onorati con il nome Giocatore più prezioso Erano tra le prime squadre classificate nella loro conferenza, quindici su 16 in squadre che erano una delle prime due classifiche. il pony (8-6) è attualmente quinto in gara Confederazione calcistica asiatica. Rodgers S Mahomes Sono nelle prime squadre classificate in NFC S Confederazione calcistica asiaticadritto con brady S Tampa terza seduta in NFC.

impatto Taylor Alle feste è innegabile. Ha accelerato per almeno 1.000 yard in otto partite in questa stagione.

è un marchio? pony in quegli obblighi?

8-0 è perfetto.

“È ridicolo”, ha detto il guardalinee di Los Angeles, “è un cheat code. Voglio dire, è un atterraggio a piedi”. pony Deforest Buckner. Con le sue dimensioni, velocità e agilità. Può prendere la palla che esce dalla zona di difesa. È vicino a 20 touchdown. Non c’è dubbio che lo farà. Quasi 2.000 yard. Per me, non devo. Quando tu guarda un calciatore completo, lui è il giocatore. GT è il giocatore più prezioso“.