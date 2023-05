Joque Zonfrilo, vincitore del Basque Culinary Prize 2018, è morto

Lo chef scozzese Jock Zonfrilo, vincitore del Basque Culinary World Award 2018 e una delle star popolari di MasterChef Australia, è morto improvvisamente a Melbourne all’età di 46 anni. Nato a Glasgow, Zonfrillo ha aperto Bistro Blackwood e Orana ad Adelaide, in Australia nel 2000, e ha fondato la Fondazione Orana per preservare la conoscenza culinaria aborigena. In questo senso, ha partecipato al San Sebastian Gastronomika nel 2016 e ha vinto il Basque Award nel 2018.

“Con il cuore completamente spezzato e non sapendo come possiamo continuare a vivere senza di lui, siamo devastati nel riferire che Jock è morto ieri”, ha detto una dichiarazione pubblicata lunedì sull’account Instagram di Zonfrillo. La sua famiglia ha chiesto che il suo dolore e la sua privacy fossero rispettati.

Nato a Glasgow



Da parte loro, la rete televisiva australiana Network 10 e il produttore di MasterChef Australia hanno espresso in un comunicato congiunto il loro “profondo shock per la morte improvvisa di Jock Zonfrilo”.

“Il carisma, il senso dell’umorismo, la generosità, la compassione e l’amore per il cibo e la sua famiglia di Jock sono oltre misura. Ci mancherà moltissimo”, ha pubblicato MasterChef Australia su Facebook in omaggio a Zonfrillo, che è stato membro della giuria di questo spettacolo nel 2019 .

Inoltre, MasterChef Australia ha annunciato il rinvio della messa in onda della nuova stagione della serie, che andrà in onda lunedì prossimo, indicando che i suoi episodi non verranno trasmessi per tutta questa settimana.

Nato a Glasgow, in Scozia, da padre italiano e madre scozzese, Zonfrilo ha iniziato a 15 anni come apprendista in un noto ristorante del suo paese natale. Anni dopo, è entrato a far parte del team culinario del famoso chef britannico Marco Pierre White, così come di altri ristoranti di fama mondiale.

in Australia dal 2000



Zonfrillo è venuto a risiedere in Australia nel 2000 e ha aperto Bistro Blackwood e Orana ad Adelaide. Inoltre, ha creato la Fondazione Orana per preservare le conoscenze gastronomiche della popolazione indigena.

Il suo ristorante Orana, nominato Ristorante dell’anno 2018 da Gourmet Traveller Magazine, è stato premiato con tre cappelli nel 2019 da The Sydney Morning Herald e The Age’s Guide to Good Food.

Zonfrilo, sposato con Lauren Fried e padre di quattro figli, negli ultimi anni ha sofferto di problemi finanziari che lo hanno costretto a chiudere due dei suoi ristoranti in Australia a causa della pandemia di Covid-19.