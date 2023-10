Jordan è chiaro su chi scommetterebbe se sostituisse Chico Perez

Eddie GiordanoL’ex patron della scuderia che portava il suo nome e che diede a Michael Schumacher la sua prima chance in Formula 1, Ha parlato delle eterne voci che circolano su un cambio di sede alla Red Bull. Anche se la continuità del messicano per il prossimo anno è garantita da molti membri della sua squadra, sono in molti a permettersi di definire le proprie aspettative su chi potrebbe sostituirlo.

Anche Lawson ha questa capacità. Penso che, l’anno prossimo o quello dopo, dovrebbe finire alla Red Bull Eddie Jordan, ex proprietario del Jordan Grand Prix

Pertanto, il britannico, famoso per le sue predizioni e previsioni, non rimase in silenzio ed espresse la sua opinione più vera. “Secondo me, se dovessi cambiare Chico Perez, lo trasformerei in una persona completamente nuova con un futuro davvero brillante.”Inizia la Giordania. Partendo da quella base punta sul giovane talento che prenderà la guida del team AlphaTauri, Liam Lawson, mentre Daniel Ricciardo recupera dall’infortunio.

Liam Lawson nell’area di rigore della sua squadra

Lo paragona addirittura al quattro volte campione della squadra austriaca, Sebastian Vettel, sottolineando che gli bastavano pochissime gare per essere competitivo. “Anche Lawson ha questa capacità. Penso che, l’anno prossimo o quello dopo, dovrebbe finire alla Red Bull“Lo dicono gli inglesi.

A Singapore, Lawson ha segnato i suoi primi due punti in Formula 1 e una settimana dopo, in Giappone, è arrivato undicesimo. Secondo Jordan, vedendo la sua esibizione all’AlphaTauri, Lawson merita un posto nel grande circo, ma non un posto qualsiasi, poiché lo vede formare una forte coppia con Max Verstappen.

Il pilota che lo firmerà

Ma se la questione fosse stata nelle sue mani e le trattative si fossero concluse in tempo, il prescelto sarebbe stato qualcun altro. Metterà l’ex pilota Oscar Piastri al volante della RB20. Tieni conto di questo L’australiano ha le carte in regola per diventare un campioneUn esempio di ciò è il podio ottenuto in Giappone durante l’ultimo Gran Premio.

Oscar Piastri sul podio del Gran Premio del Giappone

“Penso che Piastri sia un vero affare. E’ un grande acquisto per la McLaren, lo avevano sotto contratto fino al 26 perché avevano bisogno di lui perché sarà un pilota molto ricercato”.. “Se fossi alla Red Bull e pensassi di sostituire Chico, sarebbe lui il ragazzo che avrei in mente”, dice Jordan, ma ora che il debuttante ha prolungato il suo contratto con Woking, la possibilità di ingaggiarlo sembra una possibilità. scontata conclusione. Al di fuori.