Jorge Camposos colpisce la palla e strappa i titoli a Teofemo Lopez

L’australiano ha dato la sorpresa dell’anno con una decisione divisa per diventare il campione indiscusso dei pesi leggeri

Il Madison Square Garden ne ha visto uno probabilmente in sorpresa dell’anno Nel pugilato con la decisione inaspettata della vittoria unanime australiana George Campos Jr. Sopra Teofemo Lopez.

Dedicato australiano Campione indiscusso a partire dal Leggero a partire dal L’Associazione Mondiale, l’Organizzazione Mondiale e la Federazione Internazionale di Boxe, Accanto a privilegio della bacchetta subordinare Consiglio mondiale della boxe.

Jorge Camposos è stato dichiarato il re indiscusso dei pesi leggeri dopo aver sconfitto Teofemo Lopez. Getty Images

La sorpresa ha iniziato a cucinare dal primo turno quando non è stato sconfitto Camposus Invia a panno Lopez Con un forte destro in faccia.

Velocità Camposus era molto Lopez, che non è mai sembrato a suo agio e da allora rema controcorrente.

Il ritmo frenetico non ha rallentato e nel decimo round Lopez Ha visto un piccolo barlume di speranza nel mandare al piatto l’australiano, che si è alzato per continuare la guerra in cui entrambi i combattenti sono finiti con le ferite in faccia.

Alla fine, i giudici hanno dato le carte 115-11 e 115-112 a favore Camposus e 114-113 per Lopez.

Con questa vittoria, Camposus È diventato il terzo combattente a diventare il campione assoluto della divisione, unendosi a Josh Taylor, che pesa 140 libbre, e al messicano Canelo Alvarez, il re assoluto a 168.

Una delle migliori canzoni dell’anno è stata presentata da Jorge Campos Jr., spogliando Tiofemo Lopez dei suoi titoli. Twitter: @DAZNBoxing

Camposus Ha anche esteso il suo record pulito a 20-0 con 10 cloroformio.

teofemi (16-1, 12 a eliminazione diretta) Campione indiscusso subordinare Leggero Nel 2020 è stato eletto Fighter of the Year, dopo aver sconfitto Vasyl Lomachenko con decisione unanime.