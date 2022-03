Jorge Drexler disfa il suo zaino vitality con il singolo “Cinturón Blanco”

Giorgio Drexler “Cinturón Blanco” presenta in anteprima il suo nuovo album intitolato “Inchiostro e tempo”da lanciare 22 aprile.

La composizione raffigura un universo che inizia con difficoltà e incertezza nei mesi di reclusione, ma con l’intento di trasmettere un’immaginazione luminosa. In questo modo l’album a cui appartiene corrisponde, secondo Drexler, “al più difficile della sua carriera”, per l’impossibilità di condividere le sue canzoni con il suo pubblico: “Non puoi scrivere da solo; finché non le condividi con qualcun altro .” Non puoi misurare la natura di ciò che ho composto”.

https://www.youtube.com/watch?v=0EBol9wazLQ

“White Belt” suggerisce anche “Rewind”. L’artista ritiene necessario dimenticare e Stagione Effetti personali, per continuare.

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Giovanna Colomarecollaboratore abituale dell’Uruguay, responsabile anche dell’accompagnamento visivo del brano “Tocarte”, in collaborazione con Jim Tangana, dall’anno scorso. Dopo di che inizierà il nuovo palcoscenico musicale dell’artista 22 aprilecon posta “Inchiostro e tempo”Quasi cinque anni dopo il lancio di “salvatore di ghiaccio” (17) Ne ha presi tre Grammy latino.