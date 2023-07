Jorge Sampaoli ha evitato di riferirsi alle critiche di Arturo Vidal

ESPN. comLettura: due minuti.

Sampaoli è stato interrogato sulle dichiarazioni esplosive di Vidal. Marcello Indelli/Getty Images

Jorge Sampaoli, direttore tecnico del Flamengo, ha evitato di fare riferimento alle osservazioni Arturo Vidal, che ha accusato l’allenatore argentino dopo il suo debutto all’Atletico Paranaense È “un perdente che non sa valorizzare i suoi giocatori”.

In una conferenza stampa, l’ex capo allenatore della nazionale cilena ha osservato: “Non parlo di quello di cui parlano gli altri. Prendo decisioni e mi preoccupo molto per cercare di convincere la mia squadra a fare meglio”.

“Se Arturo o qualcun altro parla di Arturo, La mia percezione o la mia decisione di pensare ad Arturo non cambierà mai. “Sono una persona che non parla.”

Infine, prima di condurre una nuova consultazione in merito, Sampaoli ha detto: “Non parlo di quello che dicono gli altri. La mia importanza nell’affrontare il presente sono le cose che fanno parte dell’attività: è il prendere decisioni. Cerco sinceramente che la società giochi come voglio”.

Dopo aver esordito con la maglia del Paranaense, King ha commentato contro il suo ex allenatore: “Sono molto felice di giocare. Ero sempre pronto, solo che dovevo essere uno sfigato come allenatore che non sapeva valorizzare i giocatoriMa è rimasto indietro, ora sono contento, ho giocato ora e spero di poter iniziare a giocare nelle prossime partite e mostrare tutto quello che ho fatto nella mia carriera, ovvero essere un vincente”.

Nella settimana dopo il match, il centrocampista ha dichiarato che si trattava di un “caso chiuso”, ma ha nuovamente accusato il nativo di Casilda: “In molti mi hanno detto chi era. Non mi è mai importato, ma ora capisco che persona è, che allenatore è. Anzi, sono contento di non essere con lui”.

Vidal ha firmato con il Flamengo l’anno scorso ed è arrivato a Rio de Janeiro tra grandi aspettative dopo una carriera di successo, giocando con Juventus, Bayern Monaco e Barcellona tra gli altri club.

In totale, ha giocato 51 partite per la squadra di Rio de Janeiro, in cui ha segnato due gol, dato tre assist e vinto due titoli. (CONMEBOL Libertadores e Coppa del Brasile 2022), sebbene non ci sia un impatto significativo sui risultati collettivi.

All’inizio del sedicesimo turno del campionato brasiliano, il Flamengo, il portiere del Botafogo, ha pareggiato con l’ultimo club América Mineiro, Glad Colo-Colo nella CONMEBOL Sudamericana, mentre il Paranaense farà visita al Vasco da Gama di Vidal domenica.