Jose Altove è sempre più storico

Atlanta – Jose Altove Ogni giorno è un giocatore più storico con la sua racchetta ed è tra i migliori latinoamericani ad arrivare alla grande vetta.

Mercoledì sera, in gara due delle World Series, è tornato nel settimo inning per assicurarsi una vittoria per 7-2 per gli Houston Astros sugli Atlanta Braves e un pareggio per 1-1 al Campionato del mondo. Ma è stato anche 22esimo nella sua carriera casalinga nella Major League dopo la stagione, classificandosi 22esimo di tutti i tempi, a pari merito con Bernie Williams e solo 29esimo dietro a Mane Ramirez.

“Ricevere 22 tiri in casa nelle qualificazioni e collegarli significa molto per me”, ha detto Altov. “Finché viene menzionato il mio nome, è stato incredibile prima con Derek Jeter e ora con Bernie Williams. Mi tiene fuori di casa per aiutare la mia squadra e continuare a fare cose del genere”.

“Finché continueremo a vincere, sarà meglio”.

Anche Altuve ha raddoppiato nel primo tempo, che è poi diventato il punteggio del biliardo della partita, dopo aver schiacciato in cinque colpi nella partita di apertura dei Mondiali contro i Braves.

“Le statistiche non contano affatto in qualifica finché vinci”, ha detto Altov. “Puoi essere zero su 20, ma è importante colpire il grande successo. Questa qualificazione. Non importa se vai da zero a cinque (martedì). Oggi mi sono presentato, ho cercato di scegliere buoni tiri per connetterti e Sono felice che la mia squadra vinca”.

Dusty Becker, direttore degli Astros, ha affermato che Altuve ha un talento e un’abilità raramente visti nelle migliori aziende, ma la sua mentalità è ancora più grande di qualsiasi altra cosa, indipendentemente dalle avversità, dalla pressione o da qualche altro fattore dentro e fuori dal campo.

“Quando sai di poter giocare, devi farlo”, ha detto Baker. “Voglio dire che non hai scelta. Mio padre mi diceva che va bene avere una giornata bassa, ed è sbagliato restare lì. Quindi Jose non si tira mai indietro.”

Altuve ha anche eguagliato Pablo Sandoval con tre quad, il più alto tra i battitori venezuelani.

“Sarei sempre pronto per questa opportunità”, ha detto Altuve. “Non perdo mai la fiducia in me stesso. Sono sempre pronto a incidere sulle mie possibilità. Che siano tra due giorni, gara 3, gara 4, sarò sempre pronto a lasciare il segno”.

“Non c’è niente di facile nel baseball, specialmente nei playoff”, ha aggiunto. “Ma quando sei stato in situazioni prima, sai come affrontarlo. (…) Questa squadra è pronta a tornare da situazioni in cui non vogliamo trovarci, ma siamo usciti da quelle situazioni e continuare a giocare la palla”.