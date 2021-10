Jose Luis “Albuma” Rodriguez ha annunciato una buona notizia

È vero che il cantante venezuelano Jose Luis “Albuma” Rodriguez È noto per la sua vasta carriera come solista. Tuttavia, ha anche una vasta storia in soap opera, soap opera, film e commedie musicali. L’ultimo è stato “Tropico” nel 2007, trasmesso su Venevisión Plus (Venezuela).

pochi giorni fa, “Puma” Suscita intrighi attraverso i suoi social network con il suo ritorno sullo schermo. Un personaggio molto speciale si sta avvicinando. Molto presto #NiHablarDelPeluquín ha scritto in un post. In un altro ha aggiunto: “Molto attento?? Vorrà intrufolarsi in ogni festa che trova là fuori. Molto presto #NiHablarDelPeluquín”.

“Per non parlare delle parrucche” è una frase familiare che ci si rifiuta di parlare o discutere. Inoltre, è una canzone Jose Luis Rodriguez È stato lanciato nel maggio di quest’anno.

A quanto pare, il traduttore di “Owner of Nothing” tornerà a recitare, con un personaggio divertente e comico. La nuova produzione si chiamerà “Per non parlare di Peluquín”. Nei video del tuo account Instagram, l’artista indossa un abito colorato, in testa una “parrucca” e occhiali scuri. È al supermercato, cerca una bottiglia di liquore, poi va alla cassa per pagare.

Il venditore lo vide così felice che gli chiese: “Dov’è la festa, amico?” , a cui il personaggio ha risposto mentre pagava quello che aveva comprato: “Non l’ho ancora avuto, fratello, ma devi sempre essere pronto e se non lo trovo, mi guardo intorno”. Campionato di produzione “Puma” Sarà lui il responsabile di Manolo Campos e sarà prodotto da othniuska. Le aspettative dei suoi fan sono davvero grandi. “Caro puma, aspetto il video”, “Non avrei mai immaginato di vederti così divertente! Ben fatto!!!” e “Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-buon puma!” Erano l’un l’altro.