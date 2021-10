Jose Luis Espert ha predetto il futuro del suo spazio con Javier Mili

Jose Luis EspritAvanza Libertad, vicecandidato alla carica, ha confermato che creerà un “piccolo blocco liberale” con Javier Meli. Si è anche fatto notare contro le organizzazioni sociali e ha affermato: “Devi dargli zero pesos”.

“Con il mio alleato Javier Meli L’idea è quella di formare un piccolo blocco liberale che possa rappresentare la gente comune. Ora c’è una divisione dei compiti. È nella capitale e stiamo attraversando un’area vasta come la provincia di Buenos Aires”, ha commentato in un’intervista radiofonica.

Poi la conversazione si è spostata sulla situazione economica e esperto Ha affermato che “Nessun paese al mondo è stato costruito sulla base di piani. Né i piani possono avere una somma, come avviene oggi, che smorza la cultura del lavoro. Il modo per rimuovere i piani sociali è generare lavoro che non esiste oggi fino ad oggi. Deve anche essere auditato. Perché c’è molto tormento nell’usarlo. “

sulle organizzazioni sociali, filtro Ha ritenuto che “dobbiamo dare loro zero pesos. Non possiamo costruire un sindacato a favore della mancanza di diritti”. Ha aggiunto: “Tutto qui va molto male. Salute, pressioni fiscali, leggi sul lavoro. Non tutti i problemi possono essere risolti senza attaccarne uno come l’istruzione. Se non distruggessero l’istruzione, avremmo persone addestrate a lavorare”. .

Allo stesso tempo, il governatore di Buenos Aires ha criticato, Axel KiselovAnnunciando la concessione di migliaia di viaggi gratuiti per gli ex studenti. “Mi sembra un provvedimento infelice, è come lanciare noccioline agli animali, ed è una beneficenza. Direi ai ragazzi di prendere il sussidio, ma votano diversamente perché non esiste. Quello che devi garantire è la possibilità di farmi lavorare quando finisco il liceo”, ha definito esperto.

“Se il governo perde le elezioni, penso che vivremo in tempi molto turbolenti. Se quello che è successo dopo il Basu Act è un segno di qualcosa, sono molto preoccupato, hanno fatto tremare il Paese, uccidendosi in pubblico”, ha analizzato in relazione al possibile esito delle elezioni del 14 nov. Ritiene inoltre che dopo tale data “ci sarà un emendamento. Il problema è quanto brutale possa essere. Dovresti essere molto attento a ciò che fa il governo con l’esito delle elezioni”.