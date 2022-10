Jose Ortega Cano e Ana Maria Aldon di nuovo insieme

Nonostante le tante voci che hanno circondato la loro relazione negli ultimi giorni, Jose Ortega Cano e Ana Maria Aldon non scappano dalla porta e si vedono insieme per scortare il figlioJose Maria a una partita di calcio alla SEK International School.

I due eroi sono raffigurati in una posa calma. Infatti, Anche Aldon, che era l’autista dell’auto con cui i tre sono arrivati ​​ai servizi di pubblica utilità, ha sorriso alla telecamera. Da parte sua, il torero era coperto con cappello, occhiali da sole e una maschera che gli impediva di vederne il volto, anche se la maschera finì per togliersela.

Sebbene vivano ancora sotto lo stesso tetto, La relazione è rottaesattamente come confermato Anna Maria Aldon poco meno di due settimane fa. Proprio per questo, dopo l’ultimo formulazioni dalla mano destra, È sorprendente che i due continuino a fare progetti insieme.

‘non molto specifico’

Al suo ritorno in TV in Programma Anna Rosa, Ortega Cano ha ammesso di “non sapere” a che punto fosse la sua relazione con Anna Maria Aldon. “Lei non comunica con me e io non comunico con lei. Spetta a entrambi risolvere questo problema. Gli ho chiesto se voleva rompere, ma non si conosce molto“, ha espresso.

Tuttavia, Ortega Cano ha ammesso nella stessa intervista che sua moglie non lo ama più. “Aspetto, Ti prometto che il mio è ancora forte. Andiamo dalla ragazza‘, ha affermato in alcune dichiarazioni che mettono il torero al centro delle critiche.

In effetti, sua moglie che ancora non ha fatto nulla di divertente, ha detto nello show festa Festa. “Penso che abbia sofferto, se ne è accorto tardi, ma quando lo ha capito si è sentito male. Non si è scusato con me, ma lo ha fatto pubblicamente”.esprimendo il suo rammarico, aggiungendo: “Questi termini non gli sono familiari. Non lo riconosco, ero così nervoso‘, ha finito.