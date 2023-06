Josep Pitalo e Libert Mel si sono incontrati di nuovo in Gigante de Piedra nel 2023

3Sabato prossimo, 3 giugno, 30 ciclisti si incontreranno ad Alcora per disputare una nuova versione del Gigante de Piedra. Torna la Mountain Bike Ultramarathon, più impegnativa che mai e con uno dei suoi percorsi classici che metterà alla prova la resistenza di tutti i partecipanti.

La Gigante de Piedra presenta ancora una volta un circuito molto impegnativo con una lunghezza di 202 chilometri e 6.500 metri di ripido dislivello. Per questa edizione si è deciso di tornare al circuito del 2021 che ha dato tanta accoglienza e spettacolo ai partecipanti.

In termini di professionisti, Stone Giant può annunciare la presenza del quattro volte vincitore e attuale secondo classificato di Titan Desert, Josep Betalú. Il catalano, che lo scorso anno ha completato il doppio giro sul circuito del Gigante de Piedra in poco più di 27 ore continuative, ha rimontato in maniera superba come ha fatto vedere nel deserto marocchino, prova raggiunta dopo aver superato il ginocchio e in cui ha sottomesso il secondo posto.

Petalo incontra di nuovo il campione europeo nel maggiore, Liberte Mel, che è tornato a Castellón dopo essere stato dichiarato campione del Little Stone Giant un mese prima. La lotta tra i due promette azione ai massimi livelli per un’altra edizione. Patrick Collins, vincitore dell’American Major, dà una nota internazionale al cast d’élite.

Nella categoria femminile, Corina Mesplet difenderà il titolo vinto nel 2022. Di fronte a lei ci sarà Ana Bello, vincitrice del Gigante Small Prize e chissà cosa significherà avvicinarsi alla vittoria del Gigante de Piedra dopo essere arrivata terza nel 2019. Il giovane velocista potrebbe essere di Onda, Merche Villanueva, una delle sorprese nel fantastico gioco Stone Giant 2023.