Joseph Capriati abbandona la sua sessione all’Espacio Zity di Saragozza per non aver rispettato le restrizioni sul suono

L’Espacio Zity ha chiuso all’alba di sabato per nove giorni consecutivi di concerti di successo a Valdepartera. Un programma con artisti di tutti i generi, dall’indie al reggaeton, passando per la trap, il melodico, il pop e il rock. La dedicazione è avvenuta ieri sera Ai DJ techno come Andres Campo di Huesca o gli italiani Marco Carola e Joseph Capriati.

Nello specifico è sorto un problema con gli ultimi DJ. Quando erano trascorsi appena 50 minuti dall’inizio dello spettacolo di un’ora e mezza programmato, Transalpine ha lasciato lo spettacolo Lamentarsi di presunti problemi tecnici.

Rabbia che si è riflessa sui suoi social: “A tutta la brava gente di Saragozza che è venuta stasera ad ascoltarmi: mi dispiace molto dal profondo dell’anima di non aver potuto continuare la mia esibizione e di aver dovuto interrompere la sessione dopo che sono trascorsi 50 minuti, ma si sono verificati molti problemi tecnici ed è impossibile per me continuare il mio lavoro. Mai in tanti anni della mia carriera ho dovuto interrompere una seduta Ma si trattava di una causa di forza maggiore impossibile da risolvere. Tanto amore per te.

Dall’organizzazione Espacio Zity la versione è completamente diversa e si riflette nel rifiuto da parte dell’italiano di rispettare il limite di decibel consentito. “Non ci sono stati problemi tecnici. Per nove giorni artisti importanti come Steve Aoki, Manuel Turizo o Sebastian Yatra si sono esibiti in modo del tutto normale, infatti, la stessa notte di Capriati, gli altri DJ, Andres Campo e Marco Carolla, non si sono esibiti Esegui i problemi fino alle 5.30. Il problema di Capriati era il numero di decibel che superava costantemente. C’è l’impegno con il Comune di Saragozza e con i residenti di Valdepartera a non superare il limite massimo per evitare disagi. Capriati non lo ha rispettato e dopo 50 minuti ha deciso di abbandonare la seduta. Ovviamente dovevamo onorare l’impegno preso con il Comune”, rivela l’organizzazione.