Josette Hurtado stuzzica i suoi fan con un dolce messaggio al suo fidanzato Jesse Davis

L’attrice mostra il suo amore sui social media pubblicando foto con il suo attuale partner. (Foto: Instagram)

Più innamorato mai! Non è un segreto che l’attrice e il cuore dell’atleta Josette Hurtado Lo possiede da più di 3 anni e non esita ad esprimere il suo amore sui suoi social network.

La famosa figlia di Shipulin ha postato sul suo account ufficiale Instagram alcune foto con il suo amante Jesse Davis Dove ha espresso la sua sensazione di essere l’uomo della sua vita. “Amor de mi vida. amore della mia vita”Può essere letto come una descrizione.

Il post ha raccolto rapidamente più di 15.000 ciondoli e centinaia di commenti che celebrano la coppia d’amore che si è innamorata sul suolo americano.

“Bella coppia e bella foto”, “Che kuru… tutti e due!!!!” Lunga vita all’amore, pioggia di benedizioni per sempre!!!, sono alcuni dei commenti letti nel post.

Ricordiamo che l’attuale influencer ha rivelato la sua relazione nel 2017 e da allora, attraverso i suoi social, pubblica alcuni momenti con Davis come viaggi o cene di famiglia.

(Foto: Instagram)

JOSETTY HURTADO ha presentato il suo ragazzo sui social network

Nel 2017, conduttore televisivo Josette Hurtado Ha annunciato attraverso i suoi social che entrerà in una nuova relazione con l’atleta noi Jesse Davis.

L’uomo che ha rubato il cuore della figlia di Andres Hurtado è un giovane ragazzo di Los Angeles che condivide la stessa passione per la vita in palestra di Josetti. Quando hanno annunciato pubblicamente la loro relazione, entrambi hanno ricevuto ottimi commenti e i loro follower si sono detti molto felici.

Indubbiamente Josetti ha lasciato molti a incuriosire per saperne di più sul suo compagno perché è un uomo con gli occhi chiari, i capelli biondi e un carattere invidiabile. Inoltre, nei suoi social network è stato possibile vedere che ama gli animali e che può essere un modello perché ha foto professionali.

Chi è Giuseti Hurtado?

È un’attrice, influencer, atleta, donna d’affari e ballerina peruviana, figlia del presentatore, comico e ballerino Andres Hurtado “Chibulin”.

La sua carriera artistica è iniziata all’età di 6 anni, quando ha preso parte allo spettacolo teatrale La sirenita al Teatro Mocha Graña. All’età di undici anni, ha fatto il suo debutto in un cortometraggio. Allo stesso tempo, per quattro stagioni ha partecipato al Circo di Montecarlo con il padre.

Nel 2013, è stata selezionata per un ruolo nella serie TV Mi amor, el Wachimán, in cui ha ottenuto uno dei ruoli principali durante la seconda e la terza stagione. Successivamente, è stato visto in altri spettacoli come Extreme Summer e Challenge of Champions Trasmesso su Latina Television in diversi anni.

Ha anche partecipato a El Gran Show nel 2013 dove è arrivato quarto. Attualmente vive negli Stati Uniti e ha un canale YouTube dove pubblica lezioni di trucco.

