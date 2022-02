Josh Taylor, scartoffie prima di scegliere la sua prossima mossa

L’ultraleggero ha un solo campione. Josh Taylor (18-0, 13 KO) Unì le quattro corone di divisione con la sua vittoria, A maggio 2021A José Carlos Ramirez. È stata la sua conferma come una delle migliori sterline per la sterlina in questo momento … ma è lì che si è interrotto. Lo scozzese, 31 anni, conosceva la sua prossima tappa. Jack Caterall (26-0, 13 KO) ha accettato di dimettersi per unire la divisione fintanto che era accanto al vincitore.. Detto e fatto, tutto era programmato per la fine dell’anno, ma Taylor non ha potuto farlo per malattia e tutto è stato rimandato. Sabato 26 febbraio. Questa era la nuova data.

Il tempo è passato e il giorno sta per arrivare. È tempo che Taylor si metta alla prova, il tempo è il peggior amico della memoria della boxe. I tifosi hanno bisogno di continuità e nonostante sia un grande pugile, lo scetticismo rimane. Nonostante tutto, il poster più preferito lo ha fatto commentare. Caterall è un buon pugile, imbattuto… ma non ha mai avuto una maglietta davanti a sé. È un combattente solido, ma dobbiamo vedere come resiste al ritmo e alla forza dei pugni di Taylor.

Viene presentato il combattimento, con Taylor che combatte in casa e questo gli dà più eccitazione. È un momento di realizzazione, ammirazione… e scelta. Senza dubbio, la cosa più interessante, sulla carta, è cosa succede dopo.. Lo scozzese deve decidere se continuare con Ultraleggerodove poteva attenderlo una battaglia miracolosa contro Teófimo López. L’altro piano sarebbe quello di passare a un peso medioLì, Crawford appare come il favorito per affrontarlo (questa opzione darebbe quasi sicuramente a Sandor Martin un’opportunità di Coppa del Mondo). Le opzioni di avvio possono essere succulente, ma è necessario ricercare di più. Crawford (che è un free agent) ha commentato perché il resto dei pesi importanti nelle promozioni sono in altre promozioni. È essenziale girare bene, ma la prima cosa è rispettare e dimostrare perché è una delle persone migliori in circolazione in questo momento. Il catering aspetta.