Josué e Zoe hanno smesso di seguirsi sulle reti e sono scattati gli allarmi

L’isola della discordia 4 Continua a dare molto di cui parlare anche se è finito qualche mese fa. I suoi eroi non smettono mai di sorprenderci con nuovi cari, rotture o riluttanze. Dopo la relazione a sorpresa che hanno dato rosario e stevenOra sembrano Zoe e Giosuè Quelli che hanno qualcosa da dire al mondo.

Entrambi gli eroi, una coppia sposata da un anno e due mesi, hanno smesso di seguirsi su Instagram. a seguire Zoe Bayona e Joshua Bernal Erano congelati nel vedere quest’ultima mossa Ex concorrenti del reality show Telecinco. Ora parlano solo di una cosa: una rottura emotiva.

Joshua, in festa con i suoi compagni di squadra

Nessuno dei due ha parlato della fine della loro relazione, ma Jose fotografa in una discoteca con i suoi compagni di classe “Liddell” Lasciano molto di cui parlare. Marvelí si è divertita molto con Alvaro, Nico, Alejandro, Dario e Isaac. Insieme hanno condiviso diverse foto in una discoteca, dove possiamo vedere come Gli assistenti portavano Joshua sulle ali.

Nessuno dei due ha cancellato le proprie foto insieme dai propri profili sui social media, anche se potrebbe essere una questione di tempo. Ma a volte, conservare le immagini non significa nulla e le parole sono più preziose. Un uomo di Malaga ha pubblicato una foto sul suo Instagram in cui ha usato la seguente frase per descrivere: “Il nostro tutto non era niente e abbiamo perso tutto cercando di essere qualcosa”. Tutto indica che c’è una crisi tra i due.

Frasi che li tradiscono

Zoe è scomparsa dalle reti e nelle ultime ore l’unica cosa che sapevamo di lei era un’altra frase che ha condiviso sulle sue storie sui social network: “Imparare a trovare un po’ di felicità ogni giorno è la chiave della vita.”

Anche se forse più eclatante è il testo che la catalana ha condiviso un paio di giorni fa sul suo profilo: “Il debole si vendica, il forte perdona. Ma la persona forte e intelligente ignora, impara e gode della solitudine e cresce con ciascuna delle esperienze che la vita gli offre, che anche se spesso dimentichiamo, sono meravigliose”.