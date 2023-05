JP Morgan teme che gli Stati Uniti vieteranno le vendite allo scoperto

Gli analisti di JP Morgan ritengono che i regolatori statunitensi potrebbero mirare alle vendite allo scoperto per evitare il contagio durante la crescente crisi bancaria.

Con il recente crollo di molte banche statunitensi, operatori del settore Ha sostenuto che i venditori allo scoperto hanno paura La gente pensa che la crisi assedierà più banche.

Gli analisti di JPMorgan notano questo argomento Potrebbe costringere temporaneamente i regolatori a mettere in pausa Attività di vendita allo scoperto.

La vendita allo scoperto è una forma di investimento che cerca di trarre profitto da una diminuzione del prezzo di un titolo.

Perché le vendite allo scoperto potrebbero essere vietate

Il 4 maggio, l’American Bankers Association (ABA) libri alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (secondo), esprimendo la preoccupazione che i venditori allo scoperto possano manipolare il mercato.

Responsabile delle politiche ABA, Naomi Camper. Si noti che alcuni scambi di azioni sfidano i fondamentali sottostanti.

da parte sua, JPMorgan ha evidenziato questa preoccupazione nella sua nota. Secondo il colosso bancario, non si è mai trovato in una situazione in cui una “banca completamente sana” sarebbe finita nelle mani di Società Federale di Assicurazioni [Corporación Federal de Seguros de Depósitos] in un brevissimo periodo.

I banchieri hanno inoltre sottolineato che la pressione Anche le banche in regola sono state colpite Finanziario. Ora più americani sono preoccupati per i loro soldi in queste banche.

I venditori allo scoperto sono stati accusati di alimentare i timori che hanno portato a oscillazioni selvagge nei prezzi delle azioni di diverse banche regionali.

Western Pacific a Los Angeles e First Horizon nel Tennessee Hanno notevolmente ridotto il valore delle loro azioni negli ultimi due mesi.

I venditori allo scoperto approfittano della crisi bancaria

Mentre tre grandi banche regionali con 532 miliardi di dollari di depositi hanno già fallito. Quel che è certo è che i venditori allo scoperto sembrano nuotare nei profitti.

La società di dati Ortex ha riferito che i fornitori Hanno guadagnato $ 1,2 miliardi Scommettere contro questi titoli in difficoltà.

Per contesto, venditori allo scoperto Presumibilmente hanno vinto 379 milioni di dollari vendendo azioni allo scoperto Primo Orizzonte, PacWest e Alleanza Occidentale il 4 maggio.

Nonostante la crisi, la società di sondaggi di opinione Ipsos segnalato La maggior parte degli americani si fida ancora delle proprie banche.

Gli americani sostengono il salvataggio del governo (Fonte: ipsos)

Secondo l’indagine, La maggior parte degli americani è abbastanza o in qualche modo fiduciosa Nella stabilità della tua banca. Oltre a proteggere i tuoi depositi in banca.

Inoltre, circa la metà degli intervistati è favorevole a salvataggi governativi per queste istituzioni finanziarie in difficoltà.