Juan Fernandez Lopi: “Questa squadra ha un’identità chiara”

scrum.comLettura: 2 minuti.

Lobby Juan Fernández Ha parlato in una conferenza stampa e ha fatto riferimento alla prossima partita per… Pumain vista di Samoa. Il vice allenatore ha rivisto la prestazione della sua squadra contro l’Inghilterra e si è concentrato sulla preparazione per la partita del terzo turno Coppa del Mondo. Guarda l’intero Mondiale 2023 in Francia su Star+.

Il tecnico argentino ha analizzato online la prestazione della squadra nella sconfitta contro La Rosa: “È stata una striscia dal più al meno. È iniziata molto bene, con buoni risultati, e purtroppo non siamo riusciti a finire bene, con due sconfitte di fila. In genere si parla di poter partire e passare alla successiva”. incontro.” “Ho già quell’analisi, abbiamo imparato come migliorarla e penso che siamo pronti per fare una bella partita in gioco tra più di una settimana (contro Samoa). Con due settimane e mezzo di lavoro, vedremo una linea migliore.” Adottiamo sempre una strategia chiara per ciò che vogliamo fare. L’altro giorno contro l’Inghilterra si è visto nella parte difensiva della linea, quindi andremo così. “Penso che siamo chiari su questo punto e attaccheremo tutti gli avversari contro la nostra difesa”.

“Dobbiamo analizzare bene quello che è successo. Traiamo conclusioni molto accurate, impariamo, concentriamoci sul fare il nostro lavoro, sul cogliere questa opportunità. Capite che è il Mondiale e tutti alzeranno il proprio livello. È molto importante avere fiducia in tutto questo processo, e in tutto questo lavoro che è stato fatto per così tanto tempo, e andare avanti e farlo, fondamentalmente.“Ha aggiunto.

“Questa squadra ha un’identità chiara: molto concentrata sull’azione successiva, la insegue, ha molta potenza e batte la squadra avversaria in azione. Mi sembra che questo sia il focus che vogliamo dare ai giochi, ed è quello che abbiamo dato in questo ciclo. Dove abbiamo avuto successo, non abbiamo avuto successo in altri, ma il focus è lo stesso. “Ci concentriamo su ciò che stiamo facendo, usciamo e imponiamo ciò che vogliamo fare”.

Alla domanda su Samoa, la prossima concorrente della nazionale argentina, ha risposto: “La gente dice “sono molto fisici, attaccano molto in avanti”, ma è una squadra che gli piace particolarmente Inclusioni, Sta cercando di ottenere un maggiore controllo sulla parte organizzata del gioco. Lo sta facendo, vediamolo questo fine settimana“.