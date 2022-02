Juan Guillermo Cuadrado fa la storia in Italia: eguaglia il miglior record di Iván Ramiro Córdoba | Colombiani all’estero

Non possiamo non ammirare Juan Guillermo Quadrato nel calcio colombiano. Solo nel 2008 e nel 2009, dopo essere volato in Europa, in particolare in Italia, ha giocato per l’Independente Medellin, dove si guadagnava da vivere dignitosamente.

L’Udinese gli ha aperto le porte, poi è saltato al Lecce e poi è arrivato alla Fiorentina. In ognuno di questi club ha lasciato un grande segno, che gli è valso una grande maglia del Vecchio Continente, in Inghilterra, come il Chelsea.

Lì, non aveva presentazioni migliori. Tuttavia, per quello che ha fatto nelle squadre precedenti, la Juventus si è occupata di “El Panita” e lo ha ingaggiato nel 2015. Da allora si è guadagnato il suo posto, essendo titolare e uno dei capitani della squadra.

Così accumulava partite, e questo sabato, parte degli undici titolari contro l’Empoli, nel nuovo turno di Serie A ha raggiunto quota 323 impegni, pari a una cifra impressionante.

Con questa figura è diventato uno dei giocatori colombiani più devoti ad aver mai giocato in territorio italiano, insieme allo storico Ivan Ramiro Cordoba, ricordato attraverso l’Inter.

Lo ha registrato lo statistico Carlos Forro sul suo account Twitter, che ha annotato il numero di partite giocate dai giocatori colombiani che hanno giocato il maggior numero di partite in Serie A.

Juan Guillermo Quadrato

Colombiani con più concorrenza in Serie A.

Piazza Giovanni 323

323 Ivan Ramiro Cordova

311 Cristiano Zapada

270 Louis Muriel

250 Duan Zapada

162 Juan Camilo Junica

130 Vittorio Ibarbo

125 Mario Sì

114 Freddie Quaren

113 Paolo ArmaturaQuadrato Josask pic.twitter.com/gf65SU1U7A – Carlos Forero (@carlosforero11) 26 febbraio 2022

Dove ha giocato Ivan Ramiro Cordoba?



La sua carriera è iniziata nel Deportivo Rio de Janeiro (1993-1995), poi è passata all’Atletico National (1995 e 1996), alla maglia del San Lorenzo (1997-1999), al calcio argentino e infine all’Inter. Ha vinto tutti i tipi di titoli tra il 1999 e il 2012, ritirandosi da capitano,