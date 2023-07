Juan Guillermo Cuadrado firmerà con questo gigante italiano

Come rivelato dal prezioso comunicatore Gianluca Di Marzio Gioco del cieloL’Inter di Milano regnerà, quindi la corsa alla ‘Panita’ continuerà. “A sorpresa l’Inter ha annunciato l’arrivo di Juan Cuadrado. Il colombiano ha quindi firmato con i nerazzurri un contratto di un anno, che scadrà il 30 giugno 2024.

Tutto fa pensare che il Milan punti sulla conoscenza del calcio italiano di Cuadrado come sostituto naturale di Raul Bellanova, passato al Torino. Cuadrado dovrebbe arrivare nelle strutture dell’Inter per le visite mediche lunedì sera, 17 luglio, dopodiché la prossima settimana verrà dato l’ufficialità.

Il centrocampista colombiano della Juventus Juan Cuadrado (davanti) lavora intorno all’attaccante bosniaco dell’Inter Edin Dzeko durante la serie italiana Una partita di calcio tra Juventus e Inter allo Juventus Stadium di Torino il 03 aprile 2022. Filippo Montefort/AFP

Ora con la professionalità che ha costruito sul suolo italiano, spera di aggiungere un ulteriore strato di qualità a una squadra che è stata protagonista negli ultimi anni dopo un periodo di siccità. Per l’esterno colombiano l’Inter sarà la sua quinta squadra in Serie A, arrivando dall’Udinese nel 2009 e scavalcando poi il Lecce della Fiorentina per imporsi alla Juventus, dove dopo otto anni è diventato un idolo.

Qualche settimana fa nel bel mezzo di un’intervista in Colombia, il giocatore ha parlato delle sue possibilità: “Sono molto calmo, penso attentamente a ciò che è meglio, chiedo a Dio una guida. Abbiamo il nostro rappresentante, Andre Martinez, che era in Europa ed è venuto a parlare dei problemi. Ovviamente ci sono opzioni e analizzeremo qual è la migliore. READ L'Italia ha classificato il rapporto di disinformazione della Russia

Cuadrado ha indossato la fascia di capitano nelle amichevoli contro Iraq e Germania

Tra questi, ha sentito parlare delle offerte allettanti dell’Arabia Saudita, ma ha assicurato che il suo spirito competitivo gli ha permesso di sentire una sfida ancora più grande all’età di 35 anni: “In questo momento sento ancora la passione, voglio competere. C’è Panita (Cristiano Ronaldo), ma non vuole portarmi (ride). Sono molto calmo. “Ora parleremo delle opzioni con il mio agente e vedremo cosa è meglio”, ha detto.

Come rivelato venerdì scorso, c’era un’offerta estremamente allettante per portare Cuadrado nello stesso campionato di calciatori mondiali come Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o N’Golo Conte. Smascherato dalla stampa colombiana dell’epoca, Al-Shabaab ha imposto al gruppo di puntare sull’immagine della nazionale colombiana.

Il centrocampista ha recentemente cambiato squadra in Arabia nonostante le offerte dal Sudamerica.