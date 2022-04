Juan Luis Guerra risulta positivo al covid-19 e il concerto di Miami è stato posticipato

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 apr 2022 – 01:18

Santo Domingo, 27 aprile (EFE). Il domenicano Juan Luis Guerra ha annunciato mercoledì di aver contratto il Corona virus, costringendolo a posticipare la presentazione che era prevista con la sua band sabato prossimo nella città di Miami, negli Stati Uniti. .

“Cari amici di Miami, questo video è per informarvi che questa mattina a causa di disturbi fisici ho deciso di fare un test per il coronavirus ed il risultato è tornato positivo, motivo per cui abbiamo dovuto rimandare il nostro concerto che si è svolto il 30 aprile .Alla FTX Arena”, ha detto il cantante e cantautore sui social network proprio social.

L’artista premiato ha precisato che il concerto si svolgerà nella stessa location il prossimo 13 maggio.

“Ci scusiamo per i disagi che questo può causarti, ma continuiamo con un grande desiderio di rivederti e portare avanti la festa, in buona salute nel nome di Gesù”, ha detto Guerra.

Il cantautore in diversi paesi dell’America Latina ha presentato il suo ultimo tour, “Between Old People and Palm Trees”, iniziato in un hotel nella regione turistica dominicana di Punta Cana lo scorso febbraio. EFE

rsl/millisecondi

