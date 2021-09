Juan Manuel Cerandolo ha ospitato il campionato in Italia

Juan Manuel Cerandolo È diventato campione dopo aver vinto la finale al Como Challenger in Italia questa domenica 7-5 e 7-6 (7) contro il locale Gian Moroni.

L’attuale 135esimo al mondo, allenato da Andres Dellatore, Dopo quasi due ore e mezza di battaglia, sconfisse l’italiano Moroni (253) Nella polvere di mattoni di Como.

Mancino di 19 anni, fratello minore di Francisco (107°), Raggiungi almeno il 118° posto nella classifica ATPTuttavia, l’aggiornamento arriverà solo una volta alla settimana Finito gli US Open.

Juanma ha aggiunto il secondo titolo Challenger della sua carriera: Ho già vinto a Roma quest’anno. Tuttavia, il suo trofeo più importante Questa stagione è il Crdoba Open, Tipo ATP 250.

Con questo titolo, quest’anno l’Argentina ne ha vinte 12 a livello Challenger. Rosario Federico è diventato il campione del Prostejo coreano, Nella Repubblica Ceca; Buenos Aires Sebastian Peas a Concepcion e Santiago e Zagabria in Cile, Croazia.

Lo stesso Cerandolo ha vinto a Roma e Como, Entrambi in Italia; cardovan Pedro Couchon ha vinto a Oyras, In Portogallo; Piatto Thomas Edsevery si è santificato a Perugia e Trieste, In Italia e Santa Fe Facundo Bugnis ha vinto il concorso di SalisburgoOppure, in Austria. Francisco Cerandolo ha vinto il Gardens Challenger, In Italia, e Camilo Ugo Carabelli è diventato campione a Varsavia, In Polonia.