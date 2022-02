Juan Osorio non ha parlato alla famiglia di Vicente Fernandez di biodinastie “non ufficiali”.

Il produttore di Televisa si è dedicato alla sua serie e non si è preoccupato del compito di parlare con Fernandez (Immagine: Instagram)

Lo scorso dicembre, a pochi giorni dalla morte Vicente Fernandez Scioccherà il pubblico Si è saputo che una serie basata sulla sua vita è già stata preparataoltre al “funzionario” da attuare da parte di Jaime Camille Per la serie colombiana lumaca tv. Vale la pena notare che in questa serie verrà raccontata la vita del cantante e ha basato gran parte della sua argomentazione sulle interviste che Charo si è concesso, motivo per cui è considerata la versione approvata dalla famiglia Fernández Abarca. Tuttavia, allo stesso tempo, è stato annunciato un secondo progetto che raffigura anche la vita SHINT:

È produzione Televista Basato sul controverso libro scritto dal giornalista argentino Olga e coccinelleE il l’ultimo redove Fornisce un resoconto delle relazioni amorose del cantante durante la sua ascesa alla famaE la sua celebrità e i suoi ultimi anni, oltre ad argomenti controversi come Presunto collegamento a Gerardo Fernandezprimogenito del defunto Charo, con la criminalità organizzata, casi che hanno causato disagi ai membri della dinastia Jalisco.

Dopo diverse settimane di speculazioni e trapelate alcune foto dove si possono vedere Paolo MonteroE il Il protagonista della versione Piano Televista con il prodotto Giovanni OsorioInfine, amministratore delegato Ha accettato di fornire dettagli sul progetto che sta portando avanti, che ha già registrato diversi capitoli.

Un giorno dopo lo spettacolo Il re è figlio del popoloIl nome ufficiale della serie, non autorizzato dalla famiglia Fernandez, è diventato notor Il primo progresso dove attirò l’attenzione la presenza della prima attrice Angelica Aragonche segna il suo grande ritorno sullo schermo Televista.

È stato il biografo a rispondere ad alcune domande del giornalista Gustavo Adolfo Infante sulla realizzazione dell’ambizioso progetto, che Vicente Fernandez Jr ha confermato di “non essere interessato a vedere”La sceneggiatura è basata sul controverso libro di Wornat.

Juan Osorio ha ammesso di non aver contattato la famiglia Fernandez per questo motivo Era molto impegnato a prepararsi per il progetto: “No, dovevo preoccuparmi dell’intera produzione e mi interessa molto. Faccio le mie cose, ma in questo (parlare con la famiglia) ne sto lontano il padre disse Emilia Osorioche interpreterà il ruolo di Alejandro Fernandez in giovane età nella tanto attesa serie.

In merito alla denominazione della “serie non ufficiale” che alcuni media e pubblico hanno attribuito al suo lavoro, Osorio non ha espresso un parere, ma si è limitato a mettere in evidenza il suo lavoro sulla realizzazione del prodotto: “Sono un produttore che ama le sfide e sono molto felice”Ha aggiunto.

Inoltre, ha rivelato l’ex partner di Nyurca Marcos Tratti che si possono riconoscere in Pablo Monteiro Di averlo scelto come protagonista della storia e di aver ammesso che la sua convivenza con il cantante scomparso è un traduttore di canzoni come legge collinare E il per le donne come teHa giocato molto a suo vantaggio: “Sa guidare, sa mettere su un charo, credo, Canta… e io lo conoscevo, è cresciuto con la famiglia. È molto difficile riempire i panni di un idolo, ma dobbiamo attenerci alla cosa più vicina”.

Il cast che compone la vivace serie, che andrà in onda il 14 marzo in notturna, comprende Angelica Aragon, Vince Miranda, César Evora e il figlio del produttore Emilio Osorio.

