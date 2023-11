Juan Reynoso sulla partita contro la Bolivia: “L’idea è fare i tre punti”

ESPN.comLettura: 2 minuti.

La nazionale peruviana deve iniziare a vincere nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 e Juan Reynoso ha mostrato le sue intenzioni Questo inizierà da giovedì (15:00) Contro la Bolivia All’altezza di La Paz.

Reynoso era ottimista sulla vittoria del Perù sulla Bolivia. Nazionale peruviana

“In tutte le partite dobbiamo giocare in modo intelligente, ma dobbiamo migliorare le nostre risorse. Come nel caso del Cile, parliamo più di storia che di presente. Il tecnico peruviano ha dichiarato in conferenza stampa: “Non sottovalutiamo affatto la partita. Sarà una partita difficile per quello che offre la Bolivia a livello individuale e collettivo”.

“Abbiamo sempre cercato di trovare l’obiettivo opposto e l’intento era sempre quello di ferire. Domani dipenderà dai primi minuti, ma l’idea è sempre quella di frugare il campo avversario. L’obiettivo è prendere i tre punti”.

Per quanto riguarda i punti che verranno aggiunti nel prossimo doppio appuntamento, Reynoso ha riconosciuto le sue intenzioni. “Nella partita precedente la priorità era aggiungere la Bolivia e battere il Venezuela, perché sono questioni complicateMa noi siamo per questo, la squadra è matura e dobbiamo fare una partita intelligente e fare punti contro la Bolivia”.

Il tecnico della nazionale peruviana ha sottolineato il ritorno di Gianluca Lapadula e di altri calciatori che gli permette di avere migliori opzioni per il prossimo doppio appuntamento. “Abbiamo sempre detto che i playoff sono lunghiMa questa settimana ci ha permesso di verificare che più ci avvicineremo all’universo per ciò che desideriamo, migliore sarà la formazione. Cercheremo di tradurlo sul campo”.