Juana Martin sta facendo la storia essendo la prima stilista spagnola ad esibirsi in una sfilata di haute couture a Parigi | stile

“Non ne sono a conoscenza, ma nella mia agenzia di Parigi mi dicono: ‘Juana, hai fatto la storia’. La verità è che lo è. Juana Martín (Córdoba, 48 anni) è stata la prima donna spagnola ad entrare ufficialmente nel calendario Settimana dell’alta moda a ParigiElite ed esclusivi nell’intero settore della moda globale. Prima di lei, solo tre designer spagnoli avevano l’onore di fare questo: Cristoforo BalenciagaPaco Rabanne (che Si è ritirato da lui nel 1999dopo 33 anni di attività) e Josep Font che ha partecipato Con il suo marchio che porta il suo nome nel 2008. Il galiziano José Castro È venuto per entrare nella Federazione francese di Fashion Designl’organismo che regola i marchi che appartengono a questo settore (che possono giustamente dire di offrire haute couture), ma non è mai stato mostrato.

Per essere invitata a presentare la collezione durante questa Fashion Week, questa unione deve dare la sua approvazione attraverso un panel composto da diversi professionisti. Inoltre, devi avere un file Padre spirituale In quel comitato che sostiene la tua candidatura”, spiega Martin in una conversazione telefonica, che, dice, non può rivelare il suo nome attraverso il protocollo. Dice: “Posso solo dire che è una figura influente in questo lavoro, quindi il fatto che ammira il mio lavoro fa l’onore doppiamente”.

Juana Martin ha iniziato a presentare le sue creazioni All’interno SIMOFSfilata internazionale di flamenco a Siviglia più tardi Ha debuttato nel 2005 sulla piattaforma estinta CibelesOggi, la settimana della moda Mercedes-Benz a Madrid. Nota per aver aggiornato le sue tradizioni tessili e folclore andaluse e mescolandole con elementi più commerciali come l’estetica gotica, bohémien o persino il design urbano, la designer ha deciso di trasferirsi a Parigi nel 2018. “Ero un po’ bloccata nel rendering della Spagna”, lui spiega. Un anno fa, nel 2017, era accusato di appropriazione indebita ed evasione interna Caso Invercariaper la quale il sarto avrebbe ricevuto assistenza pubblica tra il 2006 e il 2011 avrebbe potuto causare un danno stimato in 850.000 euro. L’accusa anticorruzione le ha persino chiesto otto anni di carcere. l’anno scorso È stato assolto da queste accuse, stabilire che tale assistenza era legale. “Ho deciso di provare a Parigi senza alcuna sponsorizzazione o investimento esterno”, conferma oggi Martin, “questi sono stati anni difficili”.

Durante questo periodo ha presentato due gruppi durante la settimana delle Marche parigine (l’ultimo gruppo, sale nero, in formato numerico) ma mai sul calendario ufficiale. Il primo è venuto dai membri della Federazione francese. Sono stati loro a suggerirmi di cercare un’agenzia di comunicazione a Parigi. Anche oggi.” Per sfilare all’interno del calendario ufficiale al fianco di Chanel, Dior o Elie Saab, Martine ha dovuto soddisfare i requisiti per il resto: ben 25 diversi modelli interamente realizzati a mano “tra Parigi e la bottega di Cordoba”, Bell. Attualmente con 11 sarte (“due in pensione durante la pandemia e siamo in fase di selezione”, sottolinea) e si avvale dell’aiuto dell’agenzia parigina Totem, che collabora anche con altri designer spagnoli di proiezione internazionale, come Leandro Cano anche Arthur Obiero.

Il suo corteo previsto per il prossimo 7 luglio in un luogo ancora da definire, avrà diritto, come potrebbe essere altrimenti, AndaloSi terrà tra pochi giorni Dior presenta la sua collezione in Plaza de España a Siviglia, il 16 giugno. “Sembra che ci sia un recente interesse per noi”, commenta, “nel mio caso, so che ciò che ha suscitato il loro interesse per il mio lavoro è stato il mio modo di modernizzare l’artigianato e il patrimonio spagnolo”. Joanna Martin non sa ancora se ricreerà l’haute couture la prossima stagione (per questo dovrebbe essere invitata a rifarlo), ma è ben consapevole di aver già segnato un traguardo nella moda nazionale: “Perché se è già difficile Essere una donna in generale, e soprattutto in questo campo, dove abbiamo sempre avuto più difficoltà, sono una donna e una zingara”.