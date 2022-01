Juanba Zurita e Kenya Os paracadute durante la loro prima collaborazione

Foto: Instagram / @keniaos e @juanpazurita

Nelle scorse ore, la YouTuber messicana Jana Zurita e la cantante e influencer messicana Kenya Os, hanno suscitato scalpore sui social network di Video estremo: Decidono di paracadutarsi da un aereo in movimento.

Janana ha pubblicato sul suo canale YouTube il video, che attualmente è al secondo posto nelle tendenze della piattaforma, che ha raccolto più di un milione di visualizzazioni., oltre a 160mila “mi piace”.

Durante il materiale audiovisivo, entrambi impatto Sono saltati da un aereo a 3.000 piedi, secondo una descrizione video disponibile sulla piattaforma. All’incontro, anche Xuanba e Kenya hanno parlato della loro carriera e di come sia stata quest’ultima È diventata una delle creatrici di contenuti più amate dai fan.

All’inizio del video è apparso il messicano che ha debuttato come attore Luis Miguel: La serie, hanno interrogato Kenya su alcuni punti della sua carriera e, quando è arrivato il momento, sono saliti sull’aereo e sono saltati. per questa parte, Il Kenya ha ricevuto il supporto di un professionista, mentre Juanpa, grazie alla sua esperienza, si lanciava.

Perché è la prima volta che il cantante ha sperimentato questo prima del lancio Ha vissuto momenti molto tesi e ha persino resistito al salto. Tuttavia, all’atterraggio, era molto più calma.

Nei social network, centinaia di fan dei creatori hanno reagito alla loro prima collaborazione in un video: “Una collaborazione di cui non sapevi di aver bisogno“,”Non sai da quanto tempo aspettavo questa collaborazione, è stata davvero una grande armonia” e “Non ci aspettavamo questo video, ma ne avevamo tutti bisogno”, sono stati alcuni dei commenti fatti dai follower sia in un video di YouTube.

Il messicano di 22 anniKenya Os, è una influencer, imprenditrice e cantante messicana. Di recente, in un’intervista con Efe, ha parlato del suo nuovo volto dopo aver ufficializzato il suo ruolo nella musica: “Puoi sempre fare un po’ di tutto avendo le persone giuste nella tua squadra, gestendo e seguendo il tuo programma”, ha detto.

Anche se ha ammesso che il suo primo sogno non era quello di dedicarsi alla musica, ma ai vlog: “Tutta la mia famiglia da parte di madre canta magnificamente e Sapevo di avere una voce ma avevo paura. Non pensavo di poter essere (un cantante) e non mi vedevo sul palco”.

Queste paure si sono dissipate la prima volta che ha messo piede in uno studio di registrazione dove stava cantando per sempre, un tema che l’accompagna così lontano e che si sente orgogliosa di trasformare in un inno nuziale.

“La prima volta che ho pianto e pianto, non pensavo di potercela fare, e ora sono come un ‘pesce nell’acqua’, per fortuna ho osato. La musica è una delle mie attività preferite”, dice Os, che ammette di essere un grande fan di cantanti come “La musica è una delle mie attività preferite”. Miley Cyrus, Selena Gomez, Ariana Grande e altri.

Da questo debutto musicale nel 2018 ad oggi, il Kenya ha dimostrato una grande diversità musicale che va da Dall’urban al pop e da lì al pop e alle ballate più pure.

“Mi piacciono tutti i tipi, mi sento molto stabile. Laddove mi sento più a mio agio nel pop urbano, ma non ho paura di sperimentare, ho anche fatto reggaeton “sporco” e tipo, penso che attraverso la mia esperienza sto crescendo come artista, “sottolinea potenziali nuovi progressi nel la sua carriera.

