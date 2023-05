Julian and the Twins ha battuto i Giants 7-1 nel finale di serie

Edward Julien è tornato al primo posto nell’ordine dei colpi e ha segnato la vittoria, ha guidato in due punti e ha segnato un’altra coppia nella partita di mercoledì, che i Minnesota Twins hanno battuto i San Francisco Giants 7-1.

Joe Ryan ha concesso sei colpi, ne ha eliminati quattro e ha concesso una corsa su cinque inning, la sua uscita più breve della stagione. Tuttavia, ha ottenuto la sua settima vittoria in otto decisioni, facendo scattare ai Twins una serie di tre sconfitte consecutive.

Quattro soccorritori hanno terminato il lavoro in un giorno in cui San Francisco ha portato 15 corridori in pista e sono andati 2 su 16 con i corridori in posizione di punteggio.

Ryan è cresciuto come un ardente fan dei Giants a Marin County, in California, ed è entrato in gioco come quarto miglior giocatore della Lega americana.

Ha lanciato meno di sei inning per la prima volta in questa stagione.

Julian è andato 1 su 3 dopo che una serie di infortuni ha costretto l’allenatore Rocco Baldelli a fare aggiustamenti. Il 16 aprile è stata l’ultima volta che Julian è stato un battitore principale.

Tre dei primi sette run dei Twins sono stati concessi dal debuttante Anthony Disclavagne (3-4) in cinque inning non guadagnati. Il destro di 33 anni è stato vittima di tre errori e ha colpito un battitore, che ha finito per segnare.

Per i Giants, il venezuelano Thero Estrada è 5-2 e Wilmer Flores è 2-1. Per i Twins, il colombiano Donovan Solano 4-1. Puerto Rico Willy Castro 3-2 con due corse.