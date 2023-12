Juliana Oxenford: The Women in Journalism Organization denuncia che la partenza della giornalista è stata ingiustificata

Juliana Oxenford conferma di aver lasciato l'ATV senza capirne il motivo. Stile Giuliana

Giornalista peruviano Giuliana Oxenford Ha annunciato la sua partenza dalla guida della rete veicolo In circostanze interpretate come una violazione della libertà di stampa. IL Alleanza per le donne nel giornalismo e per la libertà delle donne nella stampa (CFWIJ Esso (la sua abbreviazione in inglese) ha mostrato il suo fermo sostegno e la sua condanna di quello che considera un licenziamento ingiusto, motivato da “pressioni politiche e gruppi imprenditoriali di estrema destra”. Questo evento ha suscitato forti reazioni nell’ambiente giornalistico nazionale e internazionale, chiedendo un’indagine approfondita e chiedendo conto ai responsabili.

Nel caso Oxford Ha scatenato la rabbia dei suoi colleghi e seguaci, che hanno visto il mancato rinnovo del suo contratto come un attacco diretto libertà di espressione E un ecosistema mediatico messo in discussione dalle ingerenze politiche. IL CFWIJ L'ATV ha chiesto pubbliche scuse e l'apertura di un'indagine da parte delle autorità competenti per chiarire le circostanze del suo licenziamento. Lui Licenziamento di Oxford Gli eventi che lo circondano riflettono tensioni simili a quelle vissute dal paese sotto la dittatura di Fujimori negli anni ’90.

Juliana Oxenford è sostenuta da Women for Journalism dopo il suo licenziamento ingiustificato. (Configurazione Infobae)

La giornalista, nota per la sua copertura delle elezioni presidenziali del 2021 e le cui dure posizioni hanno portato i suoi avversari ad essere accusati di terrorismo e simpatie comuniste, è rimasta salda di fronte alle avversità. Nonostante sia stato oggetto di una raffica di attacchi e minacce… Oxford Ha continuato la sua attività giornalistica fino al conseguimento del B.A Aumento del pubblico Nel 2023 rispetto all’anno elettorale. Facendo seguito alle sue attuali dichiarazioni, intende continuare il suo lavoro sulle piattaforme digitali, pur mantenendo il suo impegno nella condanna della corruzione e nella difesa della democrazia.

Mentre Oxford È stato sottoposto a ritorsioni e pressioni a causa della sua copertura stampa. Perù Ha sperimentato l’instabilità politica con il rovesciamento del governo di sinistra Pedro Castello E l'ipotesi Dina Bolwarti, situazioni che il giornalista analizza come promotrici di una nuova forma di tirannia. Nelle sue parole, Oxford Ha espresso il suo timore per la sicurezza della sua famiglia e per la sua capacità di continuare a praticare il giornalismo nell'interesse della verità e della giustizia, nonostante i rischi connessi.

Giuliana Oxenford È stata sottoposta a minacce e molestie dopo aver seguito le elezioni presidenziali in Perù nel 2021, che si sono svolte lì Pedro Castello È stato vittorioso. Il giornalista ha mantenuto una copertura giusta e ferma nonostante gli attacchi dei suoi sostenitori Fujimori. IL Alleanza per le donne nel giornalismo Ha espresso la sua solidarietà alla giornalista, sottolineando il suo coraggio e l'eccellenza nel riportare i fatti in modo imparziale. A causa del rischio per la sicurezza personale Oxford e i suoi figli, hanno chiesto che i responsabili delle minacce fossero assicurati alla giustizia, ed è stata avviata un’indagine approfondita sui licenziamenti ingiustificati e sulle molestie subite sul posto di lavoro.

Juliana Oxenford esclude completamente un potenziale ingresso in Willax TV.

La situazione del giornalista è ancora più urgente visto che dopo il suo tentativo fallito colpo di stato di Pedro Castello Nel dicembre 2022, il Congresso lo ha rimosso dall'incarico in un evento che ha scosso la stabilità politica del Paese. Inoltre, l'impegno Oxford La libertà di stampa è in pericolo dopo essere stato sostituito da un giornalista considerato più reattivo alle pressioni politiche. Questo cambiamento avviene nonostante l'aumento del pubblico e gli alti ascolti del programma televisivo Oxford Nel 2023. La comunità giornalistica e gli osservatori dei media avvertono che ciò potrebbe costituire un preoccupante precedente per la questione palestinese. Libertà di espressione e di stampa nel paese.

Infine, l’integrità giornalistica e la trasparenza elettorale sono essenziali per la democrazia. Nel caso Giuliana Oxenford Evidenzia i rischi che i giornalisti corrono nell’esercizio delle loro funzioni e sottolinea l’importanza di proteggere la libertà di stampa dall’influenza politica e dalla coercizione. Nel contesto di Elezioni in PerùIl ruolo dei media è vitale per garantire il diritto all’informazione e sostenere il sistema democratico.