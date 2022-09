Julio Reyes Copello reinventa i classici del bolero che danno vita alla storia di Veronica Castro e Natasha Duperon in When I’m Young

Marisabel E Houston Crespo

(CNN spagnolo) — Questo fine settimana, “When I’m Young” (Pantelion Films) uscirà nei cinema statunitensi, segnando il ritorno di Veronica Castro sul grande schermo, con protagonista nella produzione insieme a Natasha Duberon.

È una storia adattata in spagnolo dal film coreano “Miss Granny”, scritta e diretta dall’autore della serie “The Squid Game”, Hwang Dong-hyuk.

La trama porta Malina, interpretata da Veronica Castro, una donna di 70 anni, a vivere di nuovo i tanto attesi 20 anni. A causa del destino, diventa Maria (Dupeyrón) e il suo sogno di diventare una cantante diventa realtà.

Non ha solo 22 anni, ma è anche la cantante della band del nipote, che prima di “scomparire”, le chiede di non smettere di inseguire i suoi sogni.

La musica, protagonista di “Quando sono giovane”

Vale a dire, questo eroe nel film, la musica, è stato responsabile di Julio Reyes Cobelo, il produttore colombiano e attualmente con sette nomination per il Latin Grammy Award 2022, tra cui nella categoria Producer of the Year.

Reyes Copello è stato responsabile della produzione esecutiva, reinventando sei delle canzoni che compongono la colonna sonora e creando i restanti temi originali. Queste sei canzoni sono riflessioni portate nella modernità dei bolero classici.

“Mi sono innamorato dell’idea di far risorgere queste gemme, portandole in un linguaggio moderno. Supponiamo che sia successo prima, quando Luis Miguel ha fatto il bolero e quando Charlie Za ha fatto rivivere le triple, ma non c’erano i social network”. Reyes Copelo ha detto alla CNN Pop Zone di Zoom.

“Ho visto questa come una meravigliosa opportunità per unire quelle quattro generazioni che fanno parte della famiglia latinoamericana: nonno, padre, figlio, nipote, attorno a questa esperienza e mi è sembrata, oltre ad essere una grande idea, una grande sfida riuscire a trovare un linguaggio che non mi offenda Gli originali e chiunque li abbia ascoltati e questo sia abbastanza cool per le nuove generazioni”, aggiunge il produttore.

Natasha Duberon (C) come Maria in “Quando sono giovane” (Credit: Pantelion Films)

Dai classici alla modernità

I social network in particolare e le piattaforme di streaming musicale in particolare hanno molto a che fare con When I’m Young. Dal trailer hanno anticipato il potere di accedere a una playlist su piattaforme come Spotify e come ciò potrebbe cambiare il destino di un gruppo.

Uno dei classici che più ha influenzato Copello nella sua rivisitazione è stato “Recuérdame”. Questa è una canzone di José del Prado conosciuta dal duo messicano Hermanos Rodriguez Gil e brillantemente eseguita in Doberon.

“Ricorda che eri molto attraente per me. Almeno non ricordavo (la canzone), perché l’avevo nell’ultimo cassetto della mia memoria nascosta e amavo farla rivivere e trovarla in questa lingua, portando chitarre più atmosferiche, continuando con il bolero ma con la voce espressamente rovinata”, ha detto il produttore colombiano.

Il compito di rinnovare temi antichi è quello che Reyes Copelo attacca con il cuore in mano e lascia dietro di sé la mente.

“Quello che ha sempre funzionato per me con i processi creativi è distogliere la mente e farlo con un approccio totalmente emotivo, il che fa sentire bene. Ed è lì che si trova il DNA originale della canzone e come traduco e come lo traduco vedere quel DNA e avere le risorse sonore che ho oggi in modo che possano continuare al servizio di quell’emozione che si trova nella canzone”, spiega il produttore.

Questa colonna sonora comprende anche canzoni co-scritte e prodotte da Reyes Copelo, come “Nadie saber” interpretata da Jesús Navarro di Reik; o “I Stopped Loving”, interpretato da Marc Anthony e Felipe Muniz, il padre del cantante.

“Abbiamo deciso di completare questo bellissimo concetto per tutta la colonna sonora e di attaccarlo da tutti i modi. Quindi i classici vengono rianimati e il songwriting inedito è scritto in uno stile senza tempo. Ecco come appare la canzone che abbiamo scritto con Jesus for Jesus. E c’è il duetto che Marc Anthony canta con suo padre, ed è anche un piccolo gioiello: sono due canzoni che non sono state pubblicate”, aggiunge Reyes Copello.

When I’m Young è disponibile in più di 300 cinema negli Stati Uniti. Puoi ascoltare la colonna sonora su Apple Music e Spotify.

Filo della CNN

™ & © 2022 Cable News Network, Inc. , una società di scoperta della Warner Bros. Tutti i diritti riservati.