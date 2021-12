“Jumanji: The Next Level” e una doppia puntata di Harry Potter

– Il primo programma come “Film della settimana” alle 22:00. Jumanji: il livello successivoWidget diretto da Jake Kasdan e stelle Dwayne Johnson. Nella commedia, i personaggi tornano al campo di gioco dove le cose sono cambiate molto e non hanno fatto capire loro nulla. La tua alternativa sarebbe coraggiosa da condividere per capire cosa sta succedendo.

Antena 3 sta trasmettendo un capitolo di ‘Infedele22:00 Questa settimana, la decisione di Asia ha scioccato tutti e Derin pensa che abbia ottenuto una grande vittoria e sta anche cercando di fare uno sforzo per Ali. Nuova puntata del “Quarto Millennio” Quattro nuovi programmi batch da ‘quarto millennio“,” 21:30 In questa occasione, Iker Jimenez, Carmen Porter e il loro team eseguiranno una strana analisi Il cubo visto sulla superficie della luna dal rover Lanciato dall’agenzia spaziale che studia attentamente la faccia nascosta del satellite. Telecinco trasmette un nuovo programma per Secret Story: La notte dei segreti‘, 22:00. Stasera, tutti i concorrenti si riuniranno di nuovo nel gruppo del programma dopo la gran finale di giovedì scorso. laSexta decide di concludere la settimana con i film, alle 21:25, con due puntate di ‘Harry Potter e i Doni della Morte’. L’epopea è diretta da David Yates e interpretata da Daniel Radcliffe. In questa occasione, il giovane mago e i suoi avventurosi compagni devono trovare gli oggetti che contengono i frammenti dell’anima del Signore Oscuro, che garantiscono la longevità.

