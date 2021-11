Justwatch, l’app per ordinare tutto ciò che guardi su HBO Max, Netflix, Prime Video e altro

Notizie correlate

Just Watch è una delle migliori app su Google Play al momento –junto a Moviebase– Per registrare il contenuto che vedi o desideri

È una piattaforma dove puoi vedere tutto ciò che viene rilasciato su Netflix, HBO Maxe Disney +e Amazon Prime Video e altre piattaforme, così puoi Ottieni il massimo dai tuoi abbonamenti.

Scegli i tuoi servizi per ottenere la migliore esperienza

Solo guardare

Android gratuito

In Just Watch, puoi configurare i servizi a cui sei abbonato in modo che solo l’app appaia a te Informazioni su anteprime e contenuti popolari su quelle piattaforme.

Inoltre, sarai in grado di fornire un file Pulsanti “Mi piace” e “Non mi piace” In ogni film e serie in modo che l’algoritmo dell’applicazione possa consigliare anche contenuti di volta in volta in base ai tuoi interessi.

Profilo della serie Justwatch

Android gratuito

Troverai nella barra dei menu in basso Nuovi contenuti e sezioni di contenuti popolari Dove puoi scoprire film e serie da guardare, inclusa la possibilità di creare un filtro per restringere la ricerca e visualizzare contenuti di un genere, piattaforma o epoca specifici.

Completa i file con le informazioni che aggiungono valore

Ogni scheda di un film o di una serie ha la sua Abbastanza informazioni utili Se hai intenzione di guardarlo, ad esempio la sua durata, la sinossi o il cast, oltre a contenuti consigliati simili. Nel caso della serie, accade la stessa cosa.

Scheda Film in JustWatch

Android gratuito

In ogni film o episodio della serie, apparirà un’area a cui sei riferito Su qualsiasi piattaforma di streaming puoi iniziare a guardare questo contenuto, E puoi ordinarlo in modo diverso in base alle tue preferenze.

Da un lato, ti dà la possibilità di selezionare quale piattaforma di streaming ha un file Prezzo migliore per la visione di contenuti o uno che offre una risoluzione migliore. Appariranno i diversi servizi – o app store – dove potrai accedere alle impostazioni.

Registra le lezioni che hai visto

Filtri Justwatch

Android gratuito

JustWatch consente anche scrivere episodiCosa ho visto Quindi puoi riprenderli da dove li hai lasciati, qualcosa che può tornare utile in modo da non dover fare affidamento su ogni piattaforma che effettua l’accesso per scoprire dove vivi.

Quando contrassegni una serie come in onda, ti verrà chiesto se l’hai guardata tutta, se sono solo pochi capitoli o se la stai semplicemente aggiungendo alla tua lista per iniziare a guardarla. Nel L’ultima sezione della “Watchlist” Avrai a disposizione un elenco in sospeso di tutti i contenuti che aggiungi.

Justwatch Nuovi Contenuti

Android gratuito

Questo è diviso tra film e serie, E nell’anteprima ti mostrerà in quale classe ti trovi e su quale piattaforma sono disponibili in modo da poter accedere a tutte le informazioni a colpo d’occhio.

Come scaricare JustWatch su Google Play

Puoi scaricare JustWatch gratuitamente da app google. Tieni presente che si tratta di un’applicazione con la quale non sarai in grado di visualizzare il contenuto, quindi dovrai contrattare con ciascun servizio di streaming.

Potrebbe interessarti

Segui gli argomenti che ti interessano