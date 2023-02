Juventus-Lazio per la Coppa Italia: data, ora e tv

Il Juventus Y Pigro Affronteranno questo 2 febbraio 2023 giovedìper quello Quarti di finale di Coppa Italia Sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre. In questo modo, e non c’è possibilità di successo Una serieLa coppa locale si offre come via di fuga per chi viene dal nord per fare una buona stagione.

A sua volta, il gioco sarà giocato Stadio dell’Alleanza E puoi sintonizzarti Stella+ all’America Latina Vivo Y Abitare così come Fubo TV In Messico.

Su questa base menzionata, è importante ricordarlo Juventus situata in 13° in Serie A La Roma, invece, è al terzo posto dopo che è stato privato di punti a causa di irregolarità nel suo recente conteggio dei trasferimenti. 15 unità del leader Napoli.

Juventus vs Lazio: segui minuto per minuto la diretta della Coppa Italia

Come se la caveranno i due club?

Oltre a quanto sopra, va detto Juventus Dopo una sconfitta agli ottavi di finale Monza Il cast della capitale romana è stato superato di 2 a 1 Bologna 1 a 0 nello stesso evento. Dopodiché, ti aspettano le semifinali L’Inter di Lautaro Martinez Vittoria per 1-0 sull’Atlanta.

Juventus-Lazio: quando e a che ora si gioca la partita di Coppa Italia?

Si giocherà la partita tra Juventus e Lazio Allianz Stadium questo giovedì 2 febbraio e può essere trovato nei seguenti orari.

Ore per Paese:

Argentina: 17:00

Uruguay: 17:00

Brasile: 17:00

Cile: 17:00

Paraguay: 17:00

Bolivia: 16:00

Venezuela: 16:00

Colombia: 15:00

Ecuador: 15:00

Perù: 15:00

Messico: 14:00

Stati Uniti: 12:00 PT / 15:00 ET

Spagna: 21:00

Juventus-Lazio: come e dove vedere la partita di Coppa Italia?

Un incrocio discutibile tra i 2 colossi italiani per gli ottavi di finale della coppa locale Stella+ da fare America latina quando Fubo TV andrà anche in onda Messico.