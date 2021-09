K-pop: Jimin dei BTS: cosa è successo al cantante e perché era di tendenza dopo il Global Citizen Live 2021?

NSogni anno Cittadino globale, un concerto di 24 ore trasmesso su YouTube con l’obiettivo di combattere la povertà nel mondo. Nella versione 2021 hanno partecipato BTS, Coldplay, Billie Eilish e più di 70 artisti internazionali.

Il gruppo coreano è stato uno dei gruppi più attesi, dopo aver lanciato la loro ultima produzione “In tutto il mondo”. Durante la sua presentazione, la barriera è stata implementata “ghi” E “permesso di ballo dalla Corea del Sud.

I BTS sono un fenomeno nei social network, ma durante Global Citizen, Park Jimin ha avuto un posto di rilievo perché era una tendenza perché ARMY ha criticato l’illuminazione utilizzata dall’artista coreano.

La band coreana si distingue per la sua performance ma per l’illuminazione utilizzata nella produzione dell’evento, Nella parte di danza brakdance di “Butter”, l’artista non poteva apparire bene al pubblico.

Lo spettacolo dei BTS è diventato virale a causa delle critiche, ma ARMY ha chiarito che non è la prima volta che Jim è stato colpito dalla produzione e hanno condiviso lamentele su spettacoli precedenti come quelli dei BTS. Los Billboard Music e The Late Show con Steven Colbert Awards.