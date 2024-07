Kagame si avvia verso un nuovo mandato alle elezioni presidenziali ruandesi

afp_tickers



13 luglio 2024 – alle 07:52

Oggi, lunedì, in Ruanda si terranno le elezioni presidenziali che sono considerate una ripetizione delle elezioni del 2017, vinte da Paul Kagame con oltre il 98% dei voti, che ha guidato il Paese con il pugno di ferro per tre decenni.

I suoi rivali non sono più gli stessi di sette anni fa: Frank Habiniza, leader dell’unico partito di opposizione autorizzato (il Partito Democratico Verde), e l’indipendente Philip Mbayimana.

Nelle elezioni del 2017 hanno ricevuto rispettivamente lo 0,48% e lo 0,73% dei voti.

Kagame, 66 anni, è stato l’architetto della straordinaria ripresa economica del paese, dissanguata dal genocidio dei tutsi nel 1994, e ora presentata dai leader occidentali e africani come un modello di sviluppo.

La forte crescita del PIL (7,2% in media tra il 2012 e il 2022) è andata di pari passo con lo sviluppo di infrastrutture come strade e ospedali che hanno consentito il progresso sociale ed economico.

Ma il suo regime è criticato anche per la repressione del dissenso e per il suo ruolo nella vicina Repubblica Democratica del Congo, dove le Nazioni Unite accusano il suo esercito di combattere a fianco del gruppo ribelle M23.

Molte figure dell’opposizione, come Victoire Ingabire, Bernard Ntaganda e Diane Rwigara, non hanno potuto candidarsi a queste elezioni, per le quali si sono registrati nove milioni di elettori.

Per la prima volta le elezioni presidenziali coincideranno con quelle legislative per il rinnovo del Parlamento dominato dal partito di Kagame, il Fronte Patriottico Ruandese.

– ‘Presidente per sempre’ –

Le tre settimane di campagna elettorale hanno mostrato lo squilibrio tra il leader del Paese e i suoi avversari.

I manifesti di propaganda del Fronte Patriottico Ruandese, nei loro caratteristici colori rosso, bianco e blu, sono ovunque e gli eventi del presidente attirano decine di migliaia di persone.

D’altra parte, i loro concorrenti riescono a malapena a radunare un centinaio di persone ai loro raduni, alcuni solo per curiosare.

Ad esempio, durante una manifestazione di Frank Habiniza nell’est del paese, Beatrice Mbowenimana ha spiegato che era andata “ad ascoltare quello che aveva da dire”, ma avrebbe votato per Paul Kagame.

“Ci ha dato voce alle donne, ci ha dato strade e ospedali… Voglio che rimanga presidente per sempre”, dice la madre 30enne.

In questo piccolo paese nella regione dei Grandi Laghi dell’Africa orientale, il 65% della popolazione ha meno di 30 anni e non ha conosciuto altro che Kagame al potere.

Nel luglio 1994, a capo della ribellione del Fronte patriottico ruandese, rovesciò il governo estremista hutu e pose fine al genocidio che, secondo le Nazioni Unite, provocò la morte di 800.000 persone, la maggior parte delle quali appartenenti alla minoranza tutsi.

Kagame inizialmente ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e ministro della difesa, poi ha guidato effettivamente il paese fino a quando il Parlamento non lo ha eletto presidente nel 2000 in seguito alle dimissioni del pastore Bizimungu.

Successivamente è stato confermato in carica in tre elezioni, ottenendo oltre il 93% dei voti.

“Il partito al potere, il Fronte Rivoluzionario Nazionale, è molto popolare in tutto il Paese, non si può negarlo. Le elezioni sono una formalità. Non esiste un vero avversario per Kagame”, stima l’analista politico ruandese Louis Gitinwa.

In una recente dichiarazione, Amnesty International ha denunciato “gravi restrizioni” ai diritti degli oppositori, nonché “minacce, arresti arbitrari, false accuse, uccisioni e sparizioni forzate”.

Dopo aver esaurito due mandati di sette anni al potere, il leader è riuscito a candidarsi nel 2017 grazie a una controversa revisione della costituzione nel 2015 che, se rieletto, gli avrebbe permesso di restare presidente fino al 2034.

