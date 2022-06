Kaguya-sama: Love is War e la sua possibile quarta stagione: conferma del ritorno della serie anime – News Series

L’annuncio è stato rivelato dopo la fine della terza puntata.

stagione 3 di Kaguya-sama: L’amore è guerra L’episodio 12 è terminato e i fan sono fortunati perché è stato confermato che Yukie Sugawara tornerà in qualche forma, la stessa serie che può essere goduta In Spagna su Crunchyroll.

Secondo il suo sito Web ufficiale e il suo account Twitter ufficiale, Kaguya-sama: L’amore è guerra Avrà un nuovo anime. O almeno così dice il testo che accompagna un’immagine della serie. Che si tratti della stagione 4, di uno spin-off o di un film non è stato confermato, ma promettono che riveleranno maggiori dettagli in seguito.

Non molto tempo fa è stato annunciato questo nuovo progetto, con la terza stagione che si concluderà venerdì 24 giugno. si prevede che Kaguya-sama: L’amore è la guerra, molto romantico Conclusa con l’adattamento del quattordicesimo volume della serie manga originale di Aka Akasaka. Al 24 giugno sono stati pubblicati un totale di 26 volumi. Ciò significa che ci sarà abbastanza materiale per almeno altre tre stagioni dell’anime.

Anche se non sappiamo se fosse la stagione 4 o un film, quello che sappiamo è che è abbastanza popolare da meritare una nuova parte. Oggi la serie ha raggiunto una nota per 8,5 su IMDB e 94% su Rotten Tomatoes. Per quanto riguarda la trasmissione della scorsa stagione, ha ottenuto un punteggio di 8,97 su MyAnimeList, il sito web specializzato in animazione.

Kaguya-sama: L’amore è guerra è circa Miyuki Shirogami e Kaguya ShinomiyaPresidente e Vicepresidente del Consiglio studentesco. Entrambi sanno di provare i sentimenti l’uno dell’altro. Tuttavia, non faranno mai la prima mossa che si avvicina. Inizia così una guerra in cui faranno tutto ciò che è in loro potere per ottenere il riconoscimento dall’altro.

