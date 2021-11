Kane lascia l’Inghilterra alle porte del Qatar e rimane bloccato in Italia

Tripletta (5-0) per l’Albania dall’attaccante del Tottenham lascia un punto nelle qualificazioni prima di andare a San Marino

Jorgenho ha sbagliato un rigore negli anni ’90 contro la Svizzera (1-1) e il gol in pubblico determinerà se gli italiani o gli elvetici salteranno i playoff nell’ultima giornata.

I due finalisti dell’ultimo Campionato Europeo hanno avuto la stessa fortuna nell’ultimo giorno di tappa questo venerdì. Il Qatar si qualifica per i Mondiali 2022. Inghilterra Dopo aver segnato aveva praticamente il biglietto pronto Albania (5-0) con La tripletta perfetta di Harry Kane, Quando Italia Impossibile passare il pareggio contro Svizzera A Roma (1-1) si deciderà all’ultima giornata se saranno i transilvani (che hanno sbagliato il rigore al 90′) o gli elvetici. ripescaggio.

Andorra, da 10 a 20 secondi

Arrivato nel Regno Unito a metà degli ultimi due giorni di lavoro non sembrava non essere riuscito a finire. Polonia Ha fatto la sua parte e ha abbattuto Andorra (1-4) per mantenere alta la pressione. In 20 secondi Andorra era già con 10 (Ricard Fernandez ha visto rosso su un gomito In una scheda) e in 5 minuti Robert Lewandowski Ha segnato il primo dei suoi due gol.

Ma il Regno Unito non lo sa. In nove minuti Harry Maguire Ha già superato i “Pro” che hanno raggiunto la sosta con cinque gol dopo quello ‘Uragano’, Più uragani che mai, colpendo sinistra, destra e testa. Il 28enne attaccante del Tottenham ha già firmato 44 gol in 66 partite con la sua nazionale È anche a 9 punti dal traguardo di Wayne Rooney. Jordan Henderson Ha firmato un altro gol per l’Inghilterra, in cui Raheem Sterling ha giocato 77 minuti da titolare.

Il Regno Unito continua a mantenere Tre punti di differenza per la Polonia In assenza di un giorno. Per uscire dal Mondiale, la squadra Gareth Southgate Deve perdere a San Marino e la Polonia batte l’Ungheria, e gioca con sei reti. L’Inghilterra sarà in Qatar e la Polonia giocherà negli spareggi.

L’Italia giocherà a Belfast

Ancor di più lo è il Gruppo C, il suo presidente Italia a pari punti con la Svizzera e +2 gol Rispetto al rivale di ieri sera ha sorpreso passando in vantaggio con un gol alle Olimpiadi di Roma Whitmer (M.11). De Lorenzo, la squadra del Napoli, pareggiata dopo mezz’ora, nessun altro poteva segnare un gol.

Chi è più vicino Georginho. Il centrocampista, candidato al Pallone d’Oro, si è fatto carico al 90′ di avviare un innocente massimo rigore inflitto a Ferradi, ma Parabenaltis Somer non ha dovuto toccare il pallone: ​​Jorgenho Invialo alle nuvole Ed è stato molto aperto su tutto per l’ultimo giorno. L’Italia va in Irlanda del Nord (La Lituania ha perso 1-0 questo venerdì) Quando la Svizzera guida la Bulgaria. Anche il fallimento garantisce la leadership perché bisogna stare attenti alla differenza reti. Sia l’Italia che la Svizzera garantiscono un minimo di ripescaggio.

