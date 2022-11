Kanye West | Instagram bandisce Kanye West per 30 giorni a causa di nuovi “messaggi antisemiti”

Il rapper Kanye West, noto anche come Yee, Questa domenica è stata sospesa da Instagram per i prossimi 30 giorni Dopo aver pubblicato una foto di una conversazione virtuale in cui ha indicato Sottovalutando gli uomini d’affari ebreiUn portavoce di Meta ha confermato lunedì alla stampa statunitense.

West, che nelle ultime settimane è stato costellato da infinite polemiche e veti su vari commenti antisemiti, aveva già annunciato il commento il giorno prima tramite il suo account Parler, il social network conservatore che intende acquisire. Il post che l’artista stava cercando di scaricare Instagram Ha rivelato di aver scambiato messaggi di testo con Russell Simmonsco-fondatore di Def Jam Recordings, in cui si trova West ha esortato a “ricostruire gli affari” Ha ricevuto una risposta a una dichiarazione considerata antisemita al proprietario di Instagram, Meta. “Devo costringere gli uomini d’affari ebrei a fare contratti equi o morirò provandoci”ha confermato in questo post che si tratta di una nuova cancellazione del rapper a soli 4 giorni dal suo ritorno dopo un’altra obiezione su questo social network per lo stesso motivo. Successivamente, West ha anche lasciato il suo profilo Parler esprimendo il suo dispiacere su Instagram: “Sono stato licenziato per 30 giorni per aver detto a Russell Simmons che avrebbe ‘saputo’ chi ha contratti e migliori pratiche commerciali. Gesù è l’unico. ‘Il re ‘.” Ha anche pubblicato uno screenshot dell’avviso che ha ricevuto al momento del suo divieto, che recita: “Stiamo limitando determinate attività per proteggere la nostra comunità. A seconda del tuo utilizzo, questa azione non sarà disponibile fino al 29 novembre 2022. ” READ Questo sarà il tuo giorno secondo il tuo segno zodiacale Un portavoce di Meta ha confermato alla stampa statunitense che la società ha rimosso il contenuto dell’account di Ye e lo ha cancellato per un mese per un mese. Violazione ripetuta delle politichequindi non ti sarà permesso pubblicare, commentare o inviare messaggi diretti fino alla scadenza del divieto. All’inizio di ottobre, Instagram ha effettivamente rimosso il contenuto dall’account di Ye e lo ha limitato temporaneamente come Twitter. La carriera del famoso artista sNelle ultime settimane è stato ridimensionato a causa dei suoi controversi commenti sui social networkPiuttosto, danneggia i suoi accordi commerciali con marchi importanti. Tra le recenti polemiche, il produttore tedesco di articoli sportivi Adidas ha concluso la sua collaborazione con Kanye West la scorsa settimana dopo diverse dichiarazioni. “inaccettabile e intrinsecamente antisemita” dal rapper.

“Drogato televisivo certificato. Ninja zombi esasperatamente umile. Sostenitore del caffè. Esperto del Web. Risolutore di problemi.”