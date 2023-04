Karen Lyon presenta in anteprima “First Date”, nuovo singolo da “Colmillo de leche” | musica

Per farlo ha appena presentato il suo nuovo singolo, Primera cita, brano scritto da Alejandro Lozano, che Karen Leone ha sempre ammirato. “Quando ho sentito questa canzone, mi ha colpito subito, per la sua semplicità, per quello che è stato detto, perché sono un fan del soul e volevo provare a trasmettere ogni giorno qualcosa che potesse entrare in contatto con tutti”, ha spiegato un interprete.

I testi parlano di una coppia che si è appena incontrata e dei dolci momenti che vivi al primo appuntamento. Il video è un’idea originale del cantante in quanto descrive la vita di un prigioniero che simula un appuntamento e afferma a se stesso perché è rinchiuso in “flashback” a quei momenti in cui non dava valore alla sua libertà e ha un finale inaspettato.

Carin León ha eseguito il suo ultimo singolo Mil maneras de morir ai Latin American Music Awards. Nata a Hermosillo, Sonora, in Messico, Karen Leon è cresciuta in una famiglia in cui la musica era essenziale, ed è cresciuta ascoltando pop, anglo e norteño rock, sviluppando una profonda ammirazione per la sensibilità sfumata di alcuni dei leggendari artisti latini, tra cui Alejandro Sanz, Silvio Rodríguez e Jose Alfredo e Juan Jimenez o Juan Gabriel.

Nell’aprile 2021 è diventato il primo artista messicano regionale ad apparire nella serie Spotify Singles, e più tardi quell’anno in ottobre si è unito alla star della musica country Walker Hayes in una versione Spanglish di Fancy Like (Carin Leon Remix-Amazon Original) per La Cultura La campagna That Connects Us di Amazon Music Latin celebra il suo primo anniversario, così come l’intersezione delle celebrazioni delle festività nazionali messicane e del mese della musica country degli Stati Uniti. Nello stesso anno, faceva parte di No More-Mexican Music Goes Global della Billboard Latin Music Week. READ Maciel è pieno di complimenti per Concha Velasco

Zanna di latte Riceverà il testimone dal suo ultimo album in studio fino ad oggi, Unreleased, che ha raggiunto la vetta delle classifiche della piattaforma di streaming. Durante il periodo fino al 2023, ha pubblicato un album di cover e registrazioni inedite registrate dal vivo con il titolo Pistiembre todo lo año. Il suo nuovo lavoro uscirà il 19 maggio, insieme ad altri brani come no es por acá e Si es verdad que te vas.