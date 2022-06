Katia Echazarita, la prima messicana a raggiungere lo spazio: ‘Spero che tu creda in te stessa’ | Spazio per l’Umanità (SFH) | Globalismo

Katya Echazarita, una donna messicana di 26 anni che ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi: viaggiare nello spazio. Miligno riferisce che Space for Humanity (SFH) l’ha selezionata come prima ambasciatrice astronauta dell’organizzazione.

Il giovane laureato in ingegneria elettrica e informatica è stato selezionato tra più di 7.000 candidati, provenienti da più di 100 paesi, per volare sul volo NS-21, da Blue Origin, decollato venerdì alle 8:26 dal Texas ed è durato quasi 10 minuti . .

Puoi vedere: Lima è la settima città più cara dell’America Latina, sopra San Paolo e Città del Messico

Evan Dick, Hamish Harding, Victor Correa Hispanha, Jason Robinson e Victor Viscoso costituiscono il resto dell’equipaggio.

La storia di Katia Echazarita

Nata a Guadalajara, Katya si è trasferita negli Stati Uniti all’età di sette anni È stata separata dalla sua famiglia per 5 anni “a causa del processo di immigrazione”, Secondo lo Space Gateway for Humanity.

“Sembra ancora surreale che sperimenterò qualcosa che pochissime persone al mondo hanno mai sperimentato, soprattutto perché visitare lo spazio è un sogno che ho sempre ricordato”, ha detto.

Puoi vedere: Una donna appare alla TV messicana afferma di parlare una “lingua strana”

“Sono onorata di rappresentare non solo Space for Humanity in questa missione, ma anche tutte le ragazze e le donne che sognano di realizzare qualcosa di più grande, o quelle che hanno solo bisogno di una spinta in più, o l’esempio di qualcuno che le assomigli o le somigli, aiutando loro fanno il passo successivo verso il loro sogno. Non lo sopporto. Aspettando di sperimentare l’effetto della vista panoramica e condividere la mia avventura con il mondo!”

Per quanto riguarda i suoi studi, si è laureato alla UCLA con una laurea in Ingegneria Elettrica e sta studiando per un Master in Ingegneria Elettrica e Informatica presso la Johns Hopkins University. Inoltre, ha servito come ingegnere elettrico in cinque missioni della NASA, comprese le missioni Perseverance Rover ed Europa Clipper.

“Come ingegnere messicano che lavora nell’industria aerospaziale, è interessata non solo all’ingegneria elettrica, ma anche a sostenere altre donne che hanno grandi aspirazioni ma potrebbero essere scoraggiate dal partecipare a un settore dominato dagli uomini”, dice SFH di Katia.

Puoi vedere: AMLO suggerisce che l’Argentina può pagarlo a rate sull’Air Force One

Dedica la sua vittoria al Messico e ai Latinos