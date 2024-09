Kei Nishikori conferma la sua rinascita a Tokyo | Giro dell’ATP

Tokio

Nishikori conferma la sua rinascita a Tokyo

I giapponesi giocheranno i quarti di finale all’Ariake Colosseum

28 settembre 2024

Gruppo Kinoshita Japan Open

Scritto da ATP Editorial in spagnolo

Kei Nishikori continua a raccogliere i frutti della sua perseveranza. Sabato i giapponesi hanno raggiunto i quarti di finale del Japan Open Tennis Championships per il Kinoshita Group, scrivendo una storia molto speciale per i fan di Tokyo. A 34 anni e con una carriera piena di ostacoli fisici, l’asiatico sta cercando di completare una delle storie più straordinarie della sua carriera sportiva nel torneo giapponese ATP 500.

L’ex testa di serie numero 4 nella classifica PIF ATP ha mostrato una velocità di gioco senza precedenti, battendo l’australiano Jordan Thompson 6-2, 6-3 in soli 84 minuti di gioco. La disinvoltura del giapponese era ancora una volta presente in campo, riportando alla mente il veloce e inarrestabile vincitore che salì in prima linea sul circuito dieci anni fa. Con quel fuoco tra le mani, Kei ha strappato cinque turni di servizio al rivale completando una vittoria indiscutibile.

Questa vittoria permette a Nishikori di rafforzare la sua posizione tra le figure più importanti nella storia del torneo. Il giapponese, campione nelle edizioni 2012 e 2014, ha ottenuto il record di 24 vittorie su 8 negli stadi di Tokyo, registrando il terzo miglior record di vittorie dopo Stefan Edberg (27) e Brad Gilbert (25). Vincere il torneo gli permetterebbe di conquistare il primo posto in questo record.

E ora, l’orizzonte promette forti emozioni per Nishikori nel torneo. Il giapponese, che ha raggiunto i quarti di finale del torneo ATP 500 per la prima volta dal 2021, affronterà la sesta testa di serie Holger Röhn, uno dei nomi principali del sorteggio, o il suo connazionale Yoshihito Nishioka, che garantirà grandi emozioni per la situazione locale.

Partecipare al torneo è una testimonianza della capacità di sopravvivenza di Nishikori, dato che quest’anno è arrivato a Tokyo con un modesto record di 4-6. Il giapponese ha saltato l’intera stagione 2022 a causa di un intervento chirurgico all’anca e ha giocato solo tre partite a livello di tour nel 2023 dopo un grave infortunio alla caviglia e un incidente al ginocchio destro ha ritardato il suo ritorno nel 2024 fino a marzo.

Nishikori è un giocatore storicamente importante nell’ATP Tour. In una carriera piena di successi, tra cui dodici titoli di singolare o una medaglia di bronzo olimpica, Ki è diventato il primo asiatico a raggiungere una finale di singolo del Grande Slam (US Open 2014), il primo asiatico a qualificarsi per le Nitto ATP Finals e il primo giapponese a qualificarsi per la finale Neto. Entrare tra i primi cinque della classifica PIF ATP in modalità Singles.

Nelle altre partite di oggi, Alex Michelsen ha sconfitto Christopher O’Connell 6-1, 6-4 e si è assicurato il biglietto per i quarti di finale. L’americano #NextGenATP, che ha sbalordito Stefanos Tsitsipas al primo turno, consolida la sua posizione al secondo posto nella gara diretta del PIF ATP a Jeddah. Il giocatore californiano cercherà di riservarsi un posto in semifinale contro il ceco Tomas Machak, che ha vinto 2-6, 6-3, 7-6 contro Tommy Paul, quinta testa di serie.

Lo sapevi che…?

Kei Nishikori punta a diventare il terzo giocatore a vincere almeno tre titoli in singolo del Japan Open per il Gruppo Kinoshita. I giapponesi possono seguire le orme dell’americano Pete Sampras (1993, 1994, 1996) e dello svedese Stefan Edberg (1987, 1989, 1990, 1991).