Il “Progetto Anti-Immigrazione” Georgia Meloney Ha attirato l’attenzione del Regno Unito. Secondo BBCPrimo ministro Keir Starmer incontrerà il presidente della Repubblica perché “interessato” ad accettarlo Modello anti-immigrazione Illegale. Grazie al ‘Progetto Mattei’, la Meloni è riuscita a ridurre gli arrivi dei migranti del 62,36% rispetto all’anno precedente.

Corte Costituzionale Albania L’accordo bilaterale siglato con è stato approvato lo scorso gennaio Italia Di Accoglienza degli immigrati in territorio albaneseLo afferma l’Alta Corte in un comunicato. I giudici hanno respinto il ricorso dell’opposizione contro l’accordo transattivo siglato con l’Italia lo scorso novembre, che prevede la costruzione in Albania. Due centri di identificazione e accoglienza dei migranti 3.000 al mese, 36.000 all’anno, venivano salvati nel Mediterraneo.

Starmer, che appartiene a una fazione politica anti-Meloni, vuole imparare dall’Italia, anche se si aspetta “che sia una fase iniziale” ed è “interessato a sapere come funziona. Gli altri sono “altri”.

La chiave del successo italiano è stato il “Piano Matti”. Nei primi sette mesi del 2024 gli arrivi di migranti sulle coste italiane sono diminuiti del 62,36% rispetto all’anno precedente. Una diminuzione significativa in contrasto con Boom di arrivi di barche sulle spiagge spagnole o greche Negli ultimi mesi.

Lo scorso anno più di 113.000 migranti sono riusciti a raggiungere le coste italiane, mentre nello stesso periodo solo circa 40.000 sono riusciti a farlo nel 2024. Una differenza di oltre 70.000 persone.

La base del ‘piano’ si fonda su politiche forti contro l’immigrazione irregolare e accordi bilaterali con i paesi africani per arginare il flusso migratorio.

Ha raggiunto un accordo con la Tunisia per impedire l’uscita delle barche 300 milioni di euro. Nel caso dell’Algeria la condizione è la costruzione di un gasdotto tra i due paesi. Un pacchetto di aiuti mentre era in Egitto 7,4 miliardi di euro la sua economia fino al 2027 e, in particolare, il suo lavoro nell’accoglienza dei rifugiati.

Secondo Frontex in Italia c’è l’immigrazione Ridotto del 64%.Secondo i dati delle Nazioni Unite, quest’anno ne sono arrivati ​​più di 43.000. 158.000 nel 2023. Molti di loro tentarono poi di raggiungere la Francia e il Regno Unito.

Sulla base dei dati, Starmer incontrerà Maloney questo lunedì mentre il suo paese fatica a far fronte all’afflusso di migranti dalla Francia attraverso la Manica. Il numero è aumentato rispetto allo scorso anno.