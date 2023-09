Kendre Baez e il suo ruolo per la Nazionale nelle qualificazioni

ESPN.comLettura: 2 minuti.

Kendry Bayes Ha dimostrato di essere nato per giocare con i più grandi. Il 16enne non è mai stato così intimidito al suo debutto Qualificazioni ai Mondiali 2026 con la Nazionale ecuadoriana Nella partita contro Uruguay.

giocatore Valle Indipendente È apparso in ogni lavoro e Non si è nascosto Nonostante abbia giocato contro calciatori famosi. Ha affrontato, dribblato e assistito nella partita del girone. Il piano di Felix Sanchez ha funzionato bene Sorpreso dalla proprietà della squadra giovanile.

Ruolo Baez continuerà a crescere con il tricolore definitivo. Ovviamente la responsabilità di creare calcio per la Nazionale è molto pesante e un giocatore così giovane non può essere sostenuto.

Ma nelle prossime partite Dovrebbe essere ben supportato dai compagni a centrocampo e in attacco. Prova di ciò è il buon lavoro svolto con Moises Caicedo, suoi futuri compagni di squadra del Chelsea.

Un giocatore dal cuore leggero era ciò di cui l’Ecuador aveva bisogno e ha trovato quel tipo di calciatore in Kendre. L’attacco è ancora un compito in sospeso in Ecuador, dove non tutto ciò che l’allenatore voleva è stato ottenuto.

Lì il ruolo del giovane può essere fondamentale, perché se è ben accompagnato potrà fare ottime prestazioni e costituire la riserva ideale per l’attacco della Nazionale.