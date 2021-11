Kenny Zuniga: Il cantante peruviano ha registrato una canzone agli Emilio Estefan Studios DTR DiTiAR Farándula NNDC | Luci

cantante di musica urbana Kenny Zuniga alias DTR Raggiunge un altro passo nella sua carriera. La sua canzone “Dale mami” è stata prodotta dai DJ cubani Conds Studios per il produttore musicale cubano-americano Emilio Estefan.

Allo stesso modo, il video di questa canzone è stato girato dal portoricano DoNbi Negli iconici murales di Wynwood. Sa di avere una lunga strada da percorrere, ma non si ferma per realizzare i suoi sogni e uno di loro Segui le orme di importanti artisti reggaeton come Maluma, J Balvin, Ozuna e altri.

“Sono soddisfatto dei risultati di ‘Dale Mami’. Non escludo di visitare il mio caro peruviano l’anno prossimo per pubblicare tutta la musica che ho fatto negli Stati Uniti. Ci sono importanti reggae reggae come Maluma e J Balvin e vorrei essere all’altezza del loro livello e innalzare il nome del nostro paese “. Lei disse.

“Tra poche settimane rilascerò anche una ricca cumbia che offrirà più della danza e della salsa. Come cantante, non voglio escludere nessun genere, così saprai di più sulla diversità di questo cittadino peruviano che ha così tanto da dare” aggiunto.

Al momento, Kenny Zuñiga (DTR) stava finendo nuove canzoni, più tardi Realizza i suoi video musicali e pubblica la sua prima registrazione. I video delle sue canzoni sono già su tutte le piattaforme digitali e puoi localizzarlo come Kenny Zuñiga.

un sentiero

Kenny Zuñiga, meglio conosciuto come DTR, è nel mondo della musica urbana dal 1999. Tra i produttori portoricani era conosciuto come “El Peruano” o “Diamond”. Ha usato quei soprannomi quando faceva parte del duo “Los DTR”, e questo gli è valso la condivisione del palco con suo fratello Yisrael, noto anche come “The Godfather”.

In quegli anni, il duo pubblicò l’album “Dimensión Dos” dal quale furono pubblicati successi reggaeton come “Gata Catarpila”, “El Martillero”, “Maroma” e “Fuákata”. Dopo che la coppia si è sciolta – perché il fratello di Kenny “El Padrino” si è trasferito in Perù – Zuñiga ha sviluppato la sua musica e il suo nome. Da quel momento in poi, Kenny Zuniga è diventato un DTR. Funziona insieme al portoricano DoNbi.

Nel 2011, ha pubblicato Boom Boom, un singolo elettrico urbano che è il suo nuovo singolo chiamato DiTiAr. L’anno successivo ha girato il videoclip a Miami Beach. Oltre a Donbi, anche Kenny Zuñiga ha creato diverse canzoni che contengono un messaggio per i suoi fanUno è “Nessuno mi porta fuori”, che lo fa diventare un attivista per l’immigrazione. Nel video ha incluso per la prima volta suo figlio che all’epoca aveva tre anni.

Vale la pena notare che La sua prima canzone di Kenny Zuniga è “Cuida tuplane”, una canzone ispirata e dedicata al Pianeta Terra. Con oltre 17.000 copie organiche su YouTube, la produzione audiovisiva di quasi tre minuti, che coinvolge suo figlio – ora 10 anni – è ancora una volta diretta dal portoricano Donbei a Miami.

Video consigliato

Christian Dominguez ha festeggiato i suoi 23 anni di carriera con una sorpresa di Pamela Franco e dei suoi figli

Pamela Franco sorprende Christian Dominguez