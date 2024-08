Kenya OS presenta “REPLAY” con Steve Aoki

KENIA OS illumina le piste da ballo con la sua nuova canzone “REPLAY” con Steve Aoki

Kenya awsla pop star messicana emergente nominata ai Latin GRAMMY, pubblica la sua canzone più sorprendente: “Riavviare”, una collaborazione con Steve Aoki, il DJ e produttore di fama mondiale e nominato ai Grammy.

Questo pulsante brano EDM (musica dance elettronica) mette in mostra la diversità del Kenya e stabilisce il suo posto sulla scena musicale globale. Caratterizzato dallo stile di produzione distintivo di Steve Aoki,Riavviare“Cattura l’essenza di una notte indimenticabile sulla pista da ballo, invitando gli ascoltatori a unirsi al divertimento senza fine fino al sorgere del sole.” “Replay” è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale.

Il video musicale della canzone “Directed by Director Mami”Riavviare“Cattura l’eccitazione dei preparativi della festa mentre il Kenya, circondato dai suoi amici più cari, attende con ansia il suo arrivo Steve Aoki.

“Questo caso rappresenta qualcosa di grande non solo per me, ma anche per mettere il Messico sulla mappa globale, di cui sono sempre stato un fan Steve Aoki Penso che siamo riusciti a catturare la sensazione di una notte infinita. Ha detto: “Volevo presentarvi una canzone diversa e speciale, e quale modo migliore per farlo se non lavorare con i DJ più straordinari del mondo”. Kenya aws.

Questa nuova canzone si aggiunge all’impressionante elenco di collaborazioni che hanno reso il Kenya la nuova pop star della sua generazione. La sua collaborazione con Peso Pluma è entrata nella top 10 di Spotify Mexico ed è entrata nella Top 200 di Spotify Global con oltre un milione di visualizzazioni. Questa impresa evidenzia la crescente influenza del Kenya sulla scena musicale globale, riaffermando la sua posizione nell’industria musicale.

Kenya Os continua a posizionarsi come una delle figure chiave della musica pop latina, portando in tournée il suo “Pink Aura Tour” in tutto il Messico e facendo il suo debutto al Palacio de los Deportes di CDMX con due date. Inoltre, l’artista sarà in tournée nelle principali città degli Stati Uniti, a partire dal 15 novembre allo United Palace di New York, seguito da The Rosemont a Rosemon, Illinois, e al Texas Trust CU Theatre di Dallas. Il tour si concluderà il 23 novembre al Peacock Theatre di Los Angeles.