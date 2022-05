Kerbal Space 2 è stato ritardato fino all’inizio del 2023

Kerbal Space 2 non uscirà nel 2022. Questo sequel di uno dei giochi indie più sorprendenti degli ultimi anni (che non è più indipendente, dato che il suo editore è Private Division, una sussidiaria di Take-Two). Lungo.

Così, Programma Kerbal Space 2 ritardato fino al 2023. L’esplorazione dello spazio, la fisica orbitale e la novità di stabilire e gestire colonie e pianeti spaziali richiederanno più tempo del previsto.

Ciò è stato confermato dal direttore creativo del gioco, Nate Simpson Dichiarazione video. Nello specifico uscirà Inizio 2023 su PCe successivamente su console (PS5, Xbox Series X/S, PS4 o Xbox One), a partire da una data non specificata.

Simpson si rende conto che hanno bisogno di tempo per raggiungere standard di qualità molto elevati e È un gioco di “enorme” complessità tecnologica.. “Il gioco dovrebbe funzionare bene su un’ampia varietà di macchine. La grafica dovrebbe essere impareggiabile. L’universo dovrebbe essere ricco e interessante da esplorare“.

“Non posso esprimere quanto significhi per noi come squadra avere il supporto di una comunità che comprende l’importanza di creare qualcosa di alta qualità, anche se significa prendersi più tempo.“.

Il Kerbal Space Program 2 è stato annunciato alla Gamescom 2019. Naturalmente, non ha raggiunto la data prevista all’inizio del 2020, né la metà del 2021… e non è arrivato alla data del 2022, come uno del Il gioco più atteso di quest’anno per i giocatori PC.

Questo seguito è un’opera giochi di intercettazione, basato sul lavoro di Squad sull’originale, che continua a ricevere supporto. A metà dello sviluppo, lo studio aveva intenzione di lavorare su Kerbal Space 2, Star Theory Games, e lo sviluppo è continuato su The Intercept.

Le cose non sono state facili dietro le quinte, ma si spera che questo sia l’ultimo ritardo per il gioco all’inizio del 2023 su PC. Anche se ricorda, se vuoi giocarci su console (PS5, Xbox Series X/S, PS4 o Xbox One), dovrai aspettare ancora un po’.