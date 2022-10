Kevin Bacon e Kyra Sedgwick rivelano di aver perso “tutti” i loro soldi a causa di Madoff | Le persone

Come migliaia di altri investitori che Si fidavano di Bernard Madofffinanziere che ha orchestrato il più grande schema piramidale nella storia di Wall Street, la coppia di attori Kevin Bacon e Kyra Sedgwick ha appreso nel 2008 di aver affidato “la maggior parte” dei loro soldi a Un consigliere li ha ingannati. Lungi dall’annegarsi, hanno deciso di concentrarsi sulla loro famiglia e su ciò che conservano, non su ciò che hanno perso.

“Quando succede qualcosa del genere, ci guardiamo e diciamo: ‘OK, è disgustoso, quindi rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci al lavoro'”, ha condiviso Bacon in un’intervista lo scorso lunedì, 10 ottobre a Il notazione audio inteligentePresentato dal trio di attori Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes. “Abbiamo fatto molta strada, i nostri figli sono in salute, noi siamo in salute… vediamo cosa abbiamo di buono. Possiamo ancora lavorare”, ha affermato Bacon.

l’eroe della storia Alcuni bravi uomini (Philadelphia, 64) ha ammesso che perdere quasi “tutti” i suoi soldi è stato qualcosa che lo ha aiutato a imparare una lezione guardando indietro. “Ci sono chiare lezioni di vita in tutto questo: se qualcosa è troppo bello per essere vero, sì, è troppo bello per essere vero”, ha detto Bacon.

Nella stessa intervista, Kevin Bacon ha riferito che Sedgwick (New York, 57 anni), “ha recuperato parte” dei risparmi perduti, ma non tutti. Poiché la truffa è stata smascherata, Fondo per le vittime di Madoff Si è lavorato per cercare di recuperare le perdite delle persone colpite. “Certo, sei incazzato, ma devo dire che c’erano molte persone che stavano molto peggio di noi: i vecchi, le persone i cui soldi per la pensione erano stati completamente distrutti”, ha detto Bacon. “C’è sempre qualcuno che se la passa molto peggio di te”, ha aggiunto l’attore.

Ma Kevin Bacon e Kyra Sedgwick non erano gli unici. Attori o celebrità che si sono rivelate vittime della bufala di Madoff. il regista spagnolo Pedro Almodovar, l’attore John Malkovich o il presentatore della CNN Larry King, il cantante John Denver; Anche il giocatore di baseball Sandy Koufax e persino una fondazione di beneficenza legata al regista Steven Spielberg sono rimasti intrappolati dal finanziere americano.

Dopo solo un decennio Madoff confesserà il suo schema piramidale E che la sua fortuna è stata accumulata fraudolentemente per 45 anni, le vittime della frode si sono riprese Tre quarti di quello che hanno perso. Finora sono stati assistiti 4.454 truffatori e la cifra restituita ha superato i 4.078 milioni di dollari (4.202 milioni di euro). Bernardo Madoff è morto nell’aprile 2021 all’età di 82 anni. In una prigione della Carolina del Nord, dove stava scontando una condanna a 150 anni per la più grande frode mai commessa da una sola persona, sono stati frodati oltre 54.000 milioni di euro.