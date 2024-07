Kevin Cordon fuori dai Giochi Olimpici di Parigi 2024

Tre anni fa, Kevin Cordon ha fatto sognare al Guatemala di vincere una medaglia Dopo l’arrivo alla scherma per la medaglia di bronzo. Alla fine, non è riuscito a realizzare il suo sogno e sperava di realizzarlo a Parigi 2024.

Tuttavia, la sua partecipazione si è conclusa più velocemente del previsto. Cordon, una delle grandi speranze di medaglia nell’evento olimpico di quest’anno, è stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunioLo ha annunciato il Comitato Olimpico guatemalteco.

Cordon ha fatto il suo debutto sabato a Parigi 2024, affrontando l’Indiano Lakshya Sen. Può essere visto notevolmente con disagio e disagio nella zona dell’avambraccio.

Il corridore guatemalteco ha perso per caduta nei set di 21-8 e 22-20. Nel secondo set ha mostrato un netto miglioramento, ma non è bastato per cercare la rimonta.

Quale infortunio ha lasciato Cordon fuori dal campo?

Secondo il comitato guatemalteco, l’infortunio subito da Cordon era A L’origine dei muscoli estensori a livello dell’epicondilo dell’arto superiore sinistro è stata lesionata, quindi non giocherà altre partite.

